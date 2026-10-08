Alertan sobre una nueva modalidad de estafa con tarjetas de estacionamiento vencidas

Alertan sobre una nueva modalidad de estafa con tarjetas de estacionamiento vencidas

Estacionamiento medido

La Municipalidad de Mendoza advierte sobre falsos tarjeteros que utilizan tickets caducados para engañar a los conductores. Recomiendan revisar la vigencia de las tarjetas, exigir credenciales oficiales y denunciar cualquier irregularidad a través de los canales habilitados.

usuario
Redacción ElNueve.com

En la Ciudad de Mendoza se detectó una estafa con tarjetas de estacionamiento vencidas, protagonizada por falsos tarjeteros que colocan tickets caducados en los vehículos y luego intentan cobrar. Para enfrentar esta situación, se  difundió un paso a paso con medidas de prevención y canales de denuncia.

Qué hacer paso a paso

  • Revisar la tarjeta: comprobar que tenga el año impreso en el margen superior, la fecha de vencimiento en el sector inferior derecho y los casilleros perforados con los datos de patente, día, mes, hora y minutos de llegada.
  • Verificar credenciales: asegurarse de que el tarjetero porte credencial oficial y vestimenta identificatoria. Si no cumple con estos requisitos, no corresponde pagar.
  • No abonar sin confirmar: si la tarjeta está vencida o incompleta, el conductor debe rechazar el cobro.
  • Optar por medios digitales: utilizar la aplicación SEM Mendoza para pagar desde el celular, lo que garantiza mayor seguridad y evita fraudes con tickets físicos.
  • Denunciar irregularidades: cualquier intento de cobro indebido debe ser reportado de inmediato.

Dónde denunciar

  • Preventores municipales: informar en la vía pública a los agentes que recorren las zonas de estacionamiento medido.
  • App Ojos en Alerta: enviar la denuncia en tiempo real desde el celular.
  • Teléfono 147: comunicarse con la línea oficial de atención ciudadana para reportar el hecho.

Estas medidas buscan proteger a los automovilistas y garantizar la transparencia del sistema. Además, en otros departamentos se detectaron multas truchas y boletas falsas de tránsito, lo que evidencia un patrón de engaños vinculados al espacio público. más segura para estacionar en la ciudad.

Seguinos en