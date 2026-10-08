Alertan sobre una nueva modalidad de estafa con tarjetas de estacionamiento vencidas

La Municipalidad de Mendoza advierte sobre falsos tarjeteros que utilizan tickets caducados para engañar a los conductores. Recomiendan revisar la vigencia de las tarjetas, exigir credenciales oficiales y denunciar cualquier irregularidad a través de los canales habilitados.

En la Ciudad de Mendoza se detectó una estafa con tarjetas de estacionamiento vencidas, protagonizada por falsos tarjeteros que colocan tickets caducados en los vehículos y luego intentan cobrar. Para enfrentar esta situación, se difundió un paso a paso con medidas de prevención y canales de denuncia.

Qué hacer paso a paso

Revisar la tarjeta : comprobar que tenga el año impreso en el margen superior, la fecha de vencimiento en el sector inferior derecho y los casilleros perforados con los datos de patente, día, mes, hora y minutos de llegada.

: comprobar que tenga el año impreso en el margen superior, la fecha de vencimiento en el sector inferior derecho y los casilleros perforados con los datos de patente, día, mes, hora y minutos de llegada. Verificar credenciales : asegurarse de que el tarjetero porte credencial oficial y vestimenta identificatoria. Si no cumple con estos requisitos, no corresponde pagar.

: asegurarse de que el tarjetero porte Si no cumple con estos requisitos, no corresponde pagar. No abonar sin confirmar : si la tarjeta está vencida o incompleta, el conductor debe rechazar el cobro.

: si la tarjeta está vencida o incompleta, el conductor debe rechazar el cobro. Optar por medios digitales : utilizar la aplicación SEM Mendoza para pagar desde el celular, lo que garantiza mayor seguridad y evita fraudes con tickets físicos.

: utilizar la aplicación para pagar desde el celular, lo que garantiza mayor seguridad y evita fraudes con tickets físicos. Denunciar irregularidades : cualquier intento de cobro indebido debe ser reportado de inmediato.

Dónde denunciar

Preventores municipales : informar en la vía pública a los agentes que recorren las zonas de estacionamiento medido.

: informar en la vía pública a los agentes que recorren las zonas de estacionamiento medido. App Ojos en Alerta : enviar la denuncia en tiempo real desde el celular.

: enviar la denuncia en tiempo real desde el celular. Teléfono 147 : comunicarse con la línea oficial de atención ciudadana para reportar el hecho.

Estas medidas buscan proteger a los automovilistas y garantizar la transparencia del sistema. Además, en otros departamentos se detectaron multas truchas y boletas falsas de tránsito, lo que evidencia un patrón de engaños vinculados al espacio público. más segura para estacionar en la ciudad.