Alertan sobre una nueva modalidad de estafa con tarjetas de estacionamiento vencidas

La Municipalidad de Mendoza advierte sobre falsos tarjeteros que utilizan tickets caducados para engañar a los conductores. Recomiendan revisar la vigencia de las tarjetas, exigir credenciales oficiales y denunciar cualquier irregularidad a través de los canales habilitados.
En la Ciudad de Mendoza se detectó una estafa con tarjetas de estacionamiento vencidas, protagonizada por falsos tarjeteros que colocan tickets caducados en los vehículos y luego intentan cobrar. Para enfrentar esta situación, se difundió un paso a paso con medidas de prevención y canales de denuncia.
Qué hacer paso a paso
- Revisar la tarjeta: comprobar que tenga el año impreso en el margen superior, la fecha de vencimiento en el sector inferior derecho y los casilleros perforados con los datos de patente, día, mes, hora y minutos de llegada.
- Verificar credenciales: asegurarse de que el tarjetero porte credencial oficial y vestimenta identificatoria. Si no cumple con estos requisitos, no corresponde pagar.
- No abonar sin confirmar: si la tarjeta está vencida o incompleta, el conductor debe rechazar el cobro.
- Optar por medios digitales: utilizar la aplicación SEM Mendoza para pagar desde el celular, lo que garantiza mayor seguridad y evita fraudes con tickets físicos.
- Denunciar irregularidades: cualquier intento de cobro indebido debe ser reportado de inmediato.
Dónde denunciar
- Preventores municipales: informar en la vía pública a los agentes que recorren las zonas de estacionamiento medido.
- App Ojos en Alerta: enviar la denuncia en tiempo real desde el celular.
- Teléfono 147: comunicarse con la línea oficial de atención ciudadana para reportar el hecho.
Estas medidas buscan proteger a los automovilistas y garantizar la transparencia del sistema. Además, en otros departamentos se detectaron multas truchas y boletas falsas de tránsito, lo que evidencia un patrón de engaños vinculados al espacio público. más segura para estacionar en la ciudad.