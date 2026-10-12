Alerta naranja en Mendoza: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes este lunes

El pronóstico anticipa una jornada inestable en Mendoza, con lluvias intensas y no descartan la caída de granizo. Las condiciones podrían complicarse durante la noche y extenderse hasta mitad de semana.

Mendoza tendrá un lunes feriado con lluvias, tormentas y posibilidad de granizo en distintos puntos de la provincia. El pronóstico advierte que las condiciones podrían intensificarse durante la tarde y la noche, con precipitaciones abundantes en cortos períodos y ráfagas de viento. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para sectores del Gran Mendoza, el Valle de Uco y el sur provincial, de acuerdo con la información meteorológica para este lunes 12 de octubre.

A qué hora podrían llegar las tormentas y el granizo a Mendoza

Durante este lunes 12 de octubre, se espera una jornada mayormente nublada, con precipitaciones débiles o lloviznas desde el mediodía y las primeras horas de la tarde.

El Valle de Uco y el Gran Mendoza podrían registrar las primeras lluvias, mientras que las precipitaciones también alcanzarían sectores de la Zona Este. Según el pronóstico informado, la intensidad aumentaría entre las 18 y las 19, primero en el Valle de Uco y luego en el Gran Mendoza y el Este provincial.

Los fenómenos más intensos podrían desarrollarse entre las 20 y las 21, con desplazamiento posterior hacia el Este y continuidad de las tormentas durante la noche y la madrugada en el sur mendocino.

Desde Defensa Civil no descartaron la posibilidad de caída de granizo.

Qué zonas de Mendoza están bajo alerta naranja

La advertencia alcanza a diferentes sectores de Mendoza, con variaciones en los horarios y la intensidad prevista de las precipitaciones.

Gran Mendoza: se esperan lluvias desde el mediodía, con posibilidad de tormentas intensas durante la noche.

se esperan lluvias desde el mediodía, con posibilidad de tormentas intensas durante la noche. Valle de Uco: las precipitaciones podrían comenzar durante la tarde y alcanzar mayor intensidad entre las 18 y las 21.

las precipitaciones podrían comenzar durante la tarde y alcanzar mayor intensidad entre las 18 y las 21. Zona Este: se prevé un aumento de las lluvias durante la noche.

se prevé un aumento de las lluvias durante la noche. Zona Sur: las tormentas podrían avanzar durante la noche y continuar en la madrugada del martes.

las tormentas podrían avanzar durante la noche y continuar en la madrugada del martes. Alta Montaña: se esperan períodos de nubosidad y precipitaciones débiles en sectores del norte y el centro.

Una alerta naranja advierte sobre fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos para las personas, los bienes y el ambiente. Por eso, es importante seguir las actualizaciones oficiales y respetar las recomendaciones de las autoridades.

Cómo estará el tiempo en Mendoza el martes 13 de octubre

La inestabilidad continuará durante el martes 13 de octubre, con lluvias de distinta intensidad según la región. Durante las primeras horas se esperan precipitaciones moderadas en el Valle de Uco, la Zona Este y la Zona Sur. En el sur provincial podrían registrarse episodios más intensos durante la mañana, mientras que en el Gran Mendoza se anticipan lluvias más débiles.

A partir de las 13, las condiciones comenzarían a mejorar en el sur. Sin embargo, hacia las 19 podrían reaparecer precipitaciones débiles en el Valle de Uco y el Gran Mendoza.

En la Zona Sur, las lluvias podrían extenderse durante la tarde y la noche. Además, el pronóstico contempla la posibilidad de granizo en esa región.

Para el llano mendocino, se espera que la temperatura máxima sea de 17 °C. Mientras que la mínima en el resto de la provincia podría ser cerca de 7 °C.

En la cordillera se espera nubosidad en el sector sur y un aumento de las nubes en otras áreas desde la tarde, con posibilidad de precipitaciones débiles en sectores del norte y el centro.

El pronóstico para el miércoles 14 de octubre

La inestabilidad podría continuar durante el miércoles 14 de octubre, especialmente en el sur de Mendoza y en algunos sectores del Valle de Uco. La jornada comenzaría con precipitaciones moderadas a intensas en la Zona Sur, mientras que el resto de la provincia tendría condiciones parcialmente nubladas.

Desde las 15, se prevé una mejora en el sur provincial. En el Valle de Uco podrían aparecer lluvias débiles durante la tarde, con continuidad hasta la medianoche. En Malargüe, en tanto, se anticipan precipitaciones débiles entre las 18 y las 24.

Qué hacer ante una alerta por tormentas y posible granizo

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, ráfagas y caída de granizo, se recomienda tomar precauciones, especialmente durante la tarde y la noche.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran: