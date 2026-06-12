Alerta en Mendoza: crece la cantidad de familias que piden ayuda y caen las donaciones de alimentos

Desde el Banco de Alimentos advirtieron que cada vez más organizaciones solicitan asistencia para garantizar un plato de comida, mientras disminuye la cantidad de alimentos que reciben como donación. Es por eso que lanzaron “Manos a la Olla”, una campaña para poder seguir ayudando.

Aunque los últimos indicadores muestran una desaceleración de la inflación, las organizaciones que trabajan con familias vulnerables aseguran que la demanda de ayuda alimentaria continúa en aumento. En Mendoza, el Banco de Alimentos lanzó una nueva campaña solidaria y alertó sobre una situación cada vez más compleja: más personas necesitan asistencia mientras las donaciones disminuyen.

Desde la institución explicaron que actualmente trabajan junto a 85 organizaciones sociales, entre ellas merenderos, jardines maternales e iglesias que brindan asistencia alimentaria a miles de personas.

Sin embargo, la demanda sigue creciendo y ya existen 19 instituciones en lista de espera que buscan incorporarse a la red de ayuda. Según señalaron, cada vez son más las familias que recurren a estos espacios para poder acceder a un plato de comida, una situación que mantiene en alerta al sector social.

Uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el Banco de Alimentos es la disminución de las donaciones.

Desde la organización indicaron que la disponibilidad de alimentos para ser distribuidos se redujo considerablemente en los últimos meses, lo que dificulta responder a la creciente demanda.

Además, remarcaron que algunas instituciones sociales tuvieron que reducir o incluso suspender sus actividades por falta de recursos para sostener la asistencia alimentaria.

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Preocupa el debilitamiento de las organizaciones sociales

Las autoridades del Banco de Alimentos señalaron que la situación no solo impacta en las familias que necesitan ayuda, sino también en las organizaciones que trabajan diariamente en los barrios.

Según explicaron, muchas entidades atraviesan dificultades para mantener su estructura de funcionamiento y seguir brindando acompañamiento a las comunidades más vulnerables. También advirtieron que la falta de oportunidades laborales estables continúa siendo uno de los factores que profundiza la necesidad de asistencia en numerosos hogares.

Lanzaron una campaña para reunir 70.000 platos de comida

Frente a este escenario, la entidad relanzó la campaña solidaria “Manos a la Olla”, una iniciativa que lleva una década trabajando para acercar alimentos a quienes más lo necesitan.

El objetivo de este año es reunir 15.000 kilos de arroz y lentejas, una cantidad que permitiría elaborar alrededor de 70.000 platos de comida destinados a organizaciones sociales de Mendoza.

Desde el Banco de Alimentos invitaron a toda la comunidad a colaborar a través de su sitio web, donde se puede acceder a distintas modalidades de ayuda para contribuir con la campaña.

Desde la institución remarcaron que la situación actual requiere del compromiso de toda la sociedad para sostener la asistencia alimentaria de miles de mendocinos.

Mientras la demanda continúa creciendo y los recursos disponibles disminuyen, las organizaciones sociales advierten que el desafío ya no es solo atender las necesidades actuales, sino también garantizar que los espacios comunitarios puedan seguir funcionando y acompañando a quienes más lo necesitan.