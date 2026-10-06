Alerta Amarilla y Naranja por tormentas y granizo este martes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas en la provincia. En el Sur provincial, las lluvias se sentirían con más fuerza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas por tormentas para este martes: una Amarilla y otra Naranja. Las advertencias pronostican fuertes lluvias y granizo pero como el color lo indica, la anaranjada será más fuerte.

¿Qué dice la Alerta Amarilla y en qué zonas se sentirá?

La Alerta Amarilla señala que habrá tormentas localmente fuertes, acompañadas por granizo, ráfagas intensas que pueden superar los 60 kilómetros por hora, abundante precipitación en cortos periodos y actividad eléctrica frecuente. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados de forma local.

La Alerta Amarilla se sentirá:

San Martín

Junín

Rivadavia

Santa Rosa

La Paz

Lavalle

Tupungato

Tunuyán

San Carlos

Malargüe

¿Qué dice la Alerta Naranja y dónde se sentirá?

En tanto la Alerta Naranja señala que Mendoza será afectada por tormentas fuertes, o localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por caída de granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

La Alerta Naranja sentirá:

San Rafael

General Alvear

Precordillera

¿Cómo estará este martes 06-10-2026?

Este martes estará parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Lluvias y tormentas aisladas. Lluvias y nevadas moderadas en cordillera.

Máxima: 27°C y Mínima: 10°C

Miércoles 07-10-2026

Mayormente nublado con descenso de la temperatura y precipitaciones hacia la noche, vientos moderados del sector sur. Lluvias y nevadas en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 11°C

Jueves 08-10-2026

Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones aisladas en el sudoeste provincial. Nevadas en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 12°C

Viernes 09-10-2026

El viernes estará mayormente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos de dirección variable. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 8°C

Sábado 10-10-2026

El sábado estará mayormente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector sur. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 7°C

Domingo 11-10-2026

El domingo estará mayormente nublado con ascenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos leves del sector sur. Nevadas débiles en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 10°C