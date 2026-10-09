Familiares de Claudio Assenza buscan endurecer la pena convencidos que el otro conductor actuó de manera irresponsable y temeraria

La esposa de Claudio Assenza y su hijo mayor continúan con tratamientos de rehabilitación tras el choque en Guaymallén, mientras sus allegados reclaman que la Justicia mendocina actúe con mayor severidad y que el caso se convierta en un precedente en materia de seguridad vial.

El siniestro ocurrido el 8 de agosto en el Acceso Este y calle Alberdi, Guaymallén, sigue generando repercusiones en el ámbito judicial. La familia de Claudio Assenza, quien falleció en el lugar, exige que la causa deje de estar bajo la figura de homicidio culposo y pase a investigarse como homicidio con dolo eventual, una calificación más grave que implica que el acusado habría previsto el desenlace fatal y aun así decidió continuar con su conducta.

El conductor del Jeep Renegade Sport, identificado como Francisco Iván Santos (19 años), embistió el vehículo en el que viajaba la familia Assenza. El impacto provocó la muerte inmediata de Claudio y dejó con graves secuelas a su esposa, Antonela Murga, y a su hijo mayor de 10 años. La hija menor, de 7, fue dada de alta días después del accidente.

Reclamo judicial

Los allegados sostienen que el joven manejaba de manera “irresponsable y temeraria”, por lo que no se trató de un simple error de conducción. En un comunicado, remarcaron: “Lo hacemos por Claudio. Por sus hijos. Por su esposa. Por sus padres. Por toda la familia. No queremos más ‘Claudios’”.

El pedido busca que la causa avance con un criterio más estricto y que siente un precedente en la provincia, donde los casos de accidentes viales con consecuencias fatales han generado un fuerte debate sobre la responsabilidad penal de los conductores.

Estado de salud de los sobrevivientes

Antonela Murga permaneció más de 30 días en terapia intensiva y hoy continúa con rehabilitación en el Hospital Santa Isabel de Hungría.

permaneció más de y hoy continúa con rehabilitación en el Hospital Santa Isabel de Hungría. El hijo de 10 años sufrió un paro cardíaco en el lugar del accidente y fue reanimado por personal del Servicio de Emergencias Coordinado. Actualmente realiza un tratamiento interdisciplinario en Godoy Cruz.

sufrió un paro cardíaco en el lugar del accidente y fue reanimado por personal del Servicio de Emergencias Coordinado. Actualmente realiza un tratamiento interdisciplinario en Godoy Cruz. La hija menor recibió el alta médica poco después del choque y se encuentra en buen estado.

La familia agradeció públicamente a los equipos médicos de los hospitales Central, Notti, Español, Santa Isabel de Hungría y Fundación San Andrés, además del SEC, por la atención brindada.

Antecedentes judiciales

El reclamo se apoya en fallos recientes de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que confirmó condenas por homicidio con dolo eventual en hechos similares. Uno de los casos más recordados es el de Adrián Ocampo Cazón, condenado a 11 años de prisión por circular en contramano en el Acceso Este en 2013 y provocar la muerte de un padre y su hija.

Estos antecedentes refuerzan la postura de la familia Assenza, que busca que la Justicia mendocina actúe con la misma severidad y evite que el caso quede en la impunidad.