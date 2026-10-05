Separación y escándalo: Lourdes Sánchez y el Chato Prada pusieron fin a su relación tras 16 años

La bailarina confirmó que el vínculo con el productor se quebró definitivamente. En medio del dolor, salió a la luz el nombre de Francisco Liotta Hernández, un joven empresario correntino de 27 años con quien Lourdes habría iniciado un romance.

La ruptura entre Lourdes Sánchez y Pablo “Chato” Prada se convirtió en uno de los temas más resonantes del espectáculo. La pareja, que se conoció en Ideas del Sur y supo consolidarse como una de las más sólidas del ambiente, atraviesa un final marcado por el desgaste, la infidelidad y la exposición mediática.

Según relató Lourdes, el amor se había apagado hacía tiempo. “Se me acabó el amor de pareja hace tiempo. Estoy bien, aliviada. Sólo me preocupa mi hijo”, declaró, dejando en claro que su prioridad es acompañar a Valentín, de 10 años. El quiebre se precipitó cuando el Chato descubrió mensajes en su celular con Francisco Liotta Hernández, un rugbier y empresario correntino que rápidamente fue señalado como el tercero en discordia.

Ángel de Brito confirmó en LAM que el vínculo estaba atravesado por la relación con Liotta y que “finalmente están separados después de 16 años de relación. Se acabó el amor”.

Reacciones y consecuencias

El productor, histórico colaborador de Marcelo Tinelli, quedó en el centro de la escena. Lourdes aseguró que “Pablo está dolido y despechado porque no se quería separar”, dejando en claro que la ruptura no fue consensuada. El hallazgo de los chats con Liotta precipitó un desenlace que, según ella, era inevitable.

Mientras tanto, cada uno eligió un camino distinto para transitar el fin de la relación. Lourdes Sánchez se refugió en su rol institucional y participó del Taragüí Rock, mostrando en redes su faceta profesional. Por su parte, Chato Prada se quedó en Buenos Aires junto a su hijo Valentín, compartiendo actividades familiares y buscando contención en su círculo íntimo.

Cómo se conocieron Lourdes y Francisco Liotta

El vínculo entre Lourdes y Liotta comenzó hace unos cuatro meses en Corrientes. El joven empresario, de 27 años, es conocido en la provincia por su actividad en el rubro inmobiliario y por su participación en el rugby. Según trascendió, el primer acercamiento se dio cuando él le mostró el departamento donde ella vive actualmente. Desde entonces, comenzaron a compartir charlas y encuentros, que derivaron en un vínculo más cercano.

Ambos residen en el mismo edificio, aunque en departamentos distintos, lo que facilitó la relación. Lourdes, que se instaló definitivamente en Corrientes tras asumir como presidenta del Instituto de Cultura, encontró en Liotta un nuevo compañero en medio de la crisis con Prada.

Con un final expuesto y cargado de declaraciones, la historia de Lourdes y el Chato se suma a la lista de rupturas resonantes del mundo artístico. El tiempo dirá si la bailarina consolida su nueva relación con Liotta o si prefiere enfocarse en su carrera y en la crianza de Valentín. Lo cierto es que el desenlace deja al descubierto las tensiones de una pareja que supo ser una de las más estables del ambiente, pero que no pudo escapar al desgaste y la exposición mediática