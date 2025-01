¿Qué pasó acá? Sabrina Rojas dijo que Luciano Castro “es el hombre de su vida”

Aunque Sabrina no ocultó sus sentimientos encontrados, también expresó palabras de afecto hacia su exmarido. “Luciano Castro fue el hombre de mi vida. Siempre que estuve en pareja, sentí que era el amor de mi vida. Él me dio a mis dos hijos maravillosos, Fausto y Esperanza, y por eso siempre será una figura importante en mi vida“, aseguró durante una charla con Puro Show.

Respecto al vínculo entre Castro y Siciliani, Rojas optó por una postura conciliadora. “Me parece genial y hermoso que esté enamorado. Con Griselda no me crucé, pero si eso pasa, el saludo sería natural. No tengo nada que decirle ni considero que haya algo que explicar“, comentó con tranquilidad.

Finalmente, Sabrina desmintió los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Fernando Beni, expareja de Delfina Gerez Bosco: “Me involucraron y la verdad es que me asusta porque ni siquiera lo conozco. No sé quién es, nunca lo vi en persona”.