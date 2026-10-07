Murió Piero a los 81 años: una vida marcada por la música popular y las canciones que atravesaron generaciones

El cantautor Piero De Benedictis murió este miércoles a los 81 años en Buenos Aires. Con una trayectoria de más de cinco décadas, dejó canciones como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”, que se convirtieron en parte de la memoria musical argentina.

La música popular argentina está de luto por la muerte de Piero De Benedictis, quien falleció este miércoles a los 81 años luego de permanecer dos días internado en Buenos Aires. Nacido en Italia y radicado desde niño en Argentina, el artista construyó una extensa trayectoria vinculada con el rock, la canción popular y la música de contenido social.

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Piero logró convertirse en una figura reconocida por varias generaciones. Su repertorio incluyó canciones que trascendieron épocas y que quedaron asociadas a distintos momentos de la historia cultural argentina.

Entre sus obras más recordadas aparecen “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”, además de otras composiciones como “Coplas de mi país”, “Pedro nadie” y “Llegando llegaste”.

Piero, una figura de la canción popular argentina

Piero nació en Italia en 1945 y llegó a la Argentina junto a su familia cuando todavía era un niño. Fue en nuestro país donde desarrolló prácticamente toda su carrera artística y construyó una identidad musical profundamente ligada a la canción popular argentina.

Con el paso de los años, su repertorio incorporó canciones atravesadas por cuestiones sociales, políticas y humanas, convirtiéndolo en uno de los artistas que marcaron una época.

Su música logró trascender generaciones y mantenerse vigente mucho tiempo después de la publicación de sus principales canciones.

Entre las canciones que identificaron a Piero durante décadas se encuentra “Mi viejo”, uno de los temas más reconocidos de su trayectoria y una composición que alcanzó una enorme popularidad.

También se destacó “Para el pueblo lo que es del pueblo”, una canción que reflejó su mirada social y su compromiso con una música de fuerte contenido popular. A ese repertorio se sumaron canciones como “Coplas de mi país”, “Pedro nadie” y “Llegando llegaste”, que terminaron formando parte de la historia de la música argentina.

Piero y su vínculo con grandes artistas argentinos

A lo largo de su extensa trayectoria, Piero compartió escenarios y proyectos con algunas de las principales figuras de la música argentina. Entre esos encuentros estuvieron León Gieco y Mercedes Sosa, dos artistas fundamentales de la canción popular del país.

Pocos días antes de su muerte, Piero había realizado una publicación en sus redes sociales para agradecer a la casa de moda Saint Laurent y a su director creativo, Anthony Vaccarello. El motivo fue la utilización de su voz en la canción “Io Vengo”, elegida para acompañar la apertura del desfile de la colección de verano 2027 de la marca en París.

El artista destacó especialmente la experiencia de escuchar su propia voz en ese contexto y la puesta en escena del desfile, con la Torre Eiffel como fondo y una estética marcada por luces y tonos dorados.