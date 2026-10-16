Máximo Menem, estaría enamorado de una empresaria chilena 12 años mayor que él

El nombre de Máximo Menem Bolocco volvió a instalarse en la agenda del espectáculo. Esta vez no por cuestiones familiares ni por apariciones públicas junto a su madre, sino por los rumores de romance que lo vinculan con una reconocida empresaria chilena de 34 años, doce más que los 22 que tiene el joven heredero.

Las especulaciones comenzaron a crecer después de que el hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem compartiera una serie de imágenes de una escapada a Valparaíso. En las fotografías se lo vio disfrutando de distintos paseos y actividades junto a Karen Blau, una diseñadora y emprendedora que cuenta con una importante trayectoria en el mundo de la moda chilena.

Si bien ninguno de los dos habló públicamente de un noviazgo, las publicaciones despertaron todo tipo de comentarios y rápidamente los medios trasandinos comenzaron a hablar de una posible relación sentimental. La cercanía que mostraron en redes sociales fue suficiente para convertirlos en una de las parejas más comentadas del momento

Pero el interés no solo pasa por el vínculo, sino también por la identidad de la mujer que habría conquistado al hijo de la ex Miss Universo.

Karen Blau es diseñadora, empresaria y fundadora de la marca de moda Caledonia. Además, ganó notoriedad en Chile tras participar en el reality gastronómico “El Discípulo del Chef“, experiencia que le permitió posicionarse frente al gran público. En los últimos años se enfocó en expandir su empresa y en el desarrollo de nuevas colecciones textiles.

Consultada por medios chilenos acerca de los rumores, la empresaria eligió mantener la cautela y dejó en claro que no pretende exponer aspectos de su vida privada. Sin embargo, aseguró que atraviesa un presente positivo tanto a nivel personal como profesional.

La reacción más comentada llegó de la mano de Cecilia Bolocco. Al ser consultada sobre la diferencia de edad entre ambos, respondió con humor y apeló a su propia historia de amor con Carlos Menem. La ex Miss Universo aseguró que ver feliz a su hijo es lo verdaderamente importante y dejó una frase que rápidamente recorrió los medios chilenos y argentinos.