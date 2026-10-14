Julieta Prandi y Emanuel Ortega, separados a menos de un mes de la boda

El amor parecía atravesar uno de sus mejores momentos. Después de seis años de relación, Julieta Prandi y Emanuel Ortega habían dado un paso importante al formalizar su vínculo con una boda civil celebrada en septiembre. Sin embargo, apenas 27 días después de aquella ceremonia, la historia llegó a un abrupto final.

Fue la propia Julieta Prandi quien confirmó la ruptura a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. Con palabras cargadas de dolor, la conductora anunció que había decidido poner fin a la relación y adelantó que no daría mayores explicaciones sobre lo sucedido.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, expresó la modelo en el comunicado que sorprendió tanto a sus seguidores como al ambiente artístico.

La frase que más repercusión generó llegó unos renglones después. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, escribió. Esa reflexión fue interpretada por muchos como una posible referencia a situaciones que habrían afectado la confianza dentro de la pareja, aunque la conductora nunca confirmó ninguna versión.

A partir de allí comenzaron a multiplicarse los rumores. En distintos programas de espectáculos se habló de una fuerte crisis que habría tenido lugar incluso antes del casamiento. También surgieron versiones sobre supuestos conflictos relacionados con terceras personas vinculadas al entorno laboral del músico, aunque ninguna de estas hipótesis fue confirmada por los protagonistas.

Otra de las cuestiones que volvió a instalarse fue la supuesta distancia que habría existido entre Prandi y algunos integrantes del clan Ortega. Las especulaciones sobre una relación tirante no son nuevas y ya habían tomado fuerza durante los preparativos de la boda, especialmente por algunas ausencias familiares que llamaron la atención.

La sorpresa por la separación fue tan grande que incluso la propia Julieta Ortega reconoció públicamente que desconocía la situación. “Me acabo de enterar recién, te juro que no sabía nada” y “la verdad que también estoy shockeada”, aseguró la actriz al ser consultada por la prensa tras conocerse la noticia.

Mientras tanto, Emanuel Ortega eligió un perfil mucho más reservado. En una breve declaración realizada frente a su domicilio, evitó profundizar sobre las razones del final de la relación y pidió respeto por la intimidad de ambos.

“Es un momento triste y privado, espero que entiendan”, sostuvo el cantante. Más adelante agregó: “No estoy de ánimo para hablar en este momento” y reconoció que atraviesa días difíciles al afirmar: “Estoy como puedo… pero ya va a pasar, son momentos“.

Por ahora, las verdaderas razones detrás de la ruptura permanecen bajo estricta reserva. Lo único confirmado es que una de las parejas más consolidadas del espectáculo argentino decidió poner punto final a su historia apenas semanas después de celebrar una boda que parecía marcar el comienzo de una nueva etapa.

Mientras los rumores siguen creciendo, tanto Julieta Prandi como Emanuel Ortega mantienen silencio. Y ese silencio, lejos de apagar las especulaciones, alimenta todavía más el interés alrededor de una separación que se convirtió en uno de los temas más comentados de la farándula argentina.