El inesperado mensaje de Shakira a Antonio de la Rúa en pleno show

Durante años, la historia entre Shakira y Antonio de la Rúa pareció formar parte del pasado. Sin embargo, una serie de gestos recientes de la artista colombiana volvieron a instalar al empresario argentino en el centro de la escena y alimentaron todo tipo de especulaciones entre sus seguidores.

El momento que disparó los comentarios ocurrió durante el cierre de la residencia que la cantante llevó adelante en Madrid como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Frente a miles de fanáticos, la estrella dedicó unos minutos de su show para agradecer especialmente a una persona que, según explicó, tuvo un papel fundamental detrás del ambicioso proyecto que presentó en la capital española.

“Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, expresó Shakira desde el escenario.

Pero lo que más llamó la atención llegó segundos después.

“Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler. Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias”, dijo la cantante ante el aplauso del público.

Las palabras tuvieron una enorme repercusión, especialmente porque llegan en un momento en el que ambos volvieron a mostrarse cerca. De hecho, horas después del recital, la artista publicó en sus redes sociales una serie de imágenes para despedirse de Madrid y entre ellas incluyó una fotografía junto al empresario argentino. En la postal, ambos aparecen compartiendo un momento relajado detrás de escena, una imagen que rápidamente se volvió viral.

La publicación se produjo tras una etapa muy importante para la intérprete de “Monotonía“, quien definió esta residencia artística como una experiencia que marcó “un antes y un después” en su carrera.

La historia entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó en el año 2000 y se extendió durante más de una década. Durante ese tiempo no solo compartieron una relación amorosa, sino también distintos proyectos profesionales vinculados al crecimiento internacional de la carrera de la cantante.

Tras la ruptura anunciada en 2011, el vínculo atravesó momentos complejos e incluso derivó en disputas judiciales que parecían haber cerrado definitivamente cualquier posibilidad de acercamiento. Sin embargo, con el paso de los años la situación cambió y hoy ambos volvieron a colaborar profesionalmente.

Según explicó la propia artista, Antonio de la Rúa participó activamente en el desarrollo de Macondo Park, el espacio especialmente creado para albergar los conciertos de Madrid, una de las apuestas más ambiciosas de esta etapa de su carrera.