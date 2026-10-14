Vuelve MasterChef Junior a El 9 Televida: con la conducción de Vero Lozano y un exganador como jurado

Este viernes 16 de octubre a las 22:45, la pantalla de El 9 Televida estrena una nueva y esperada temporada de MasterChef Junior. Con la conducción de Verónica Lozano, 12 pequeños cocineros se enfrentarán a creativos desafíos culinarios. El jurado estará integrado por Germán Martitegui, Maru Botana y una gran sorpresa: Ian Lucas, quien pasa de ser el flamante ganador de MasterChef Celebrity a evaluar a las futuras promesas de la gastronomía.

Las noches de El 9 Televida se renuevan con una propuesta pensada para toda la familia. Este viernes 16 de octubre a las 22:45 hs, llega el gran estreno de MasterChef Junior, un formato que reúne competencia, aprendizaje, ternura y mucha creatividad frente a las cámaras.

Bajo la conducción de Verónica Lozano, la competencia convocará a 12 participantes de entre 8 y 13 años, todos fanáticos de la cocina, quienes semana a semana deberán demostrar sus habilidades culinarias para impresionar al exigente tribunal.

El tribunal evaluador: dos consagrados y un flamante campeón

El jurado tendrá la difícil tarea de orientar a los chicos, evaluar sus platos y descubrir al nuevo talento infantil de la cocina argentina. El panel estará conformado por:

Germán Martitegui, jurado histórico del formato, aportará su rigurosidad técnica y mirada experta.

Maru Botana: Aportará su reconocida calidez y maestría en la pastelería, compartiendo el rol de evaluadora al igual que en la edición de los famosos.

Ian Lucas: La gran revelación de la temporada. Tras coronarse campeón de MasterChef Celebrity en una inolvidable final frente a Sofía Gonet, el creador de contenido pasa oficialmente del lugar de concursante al de jurado.

De la consagración con el tomahawk a juzgar a los chicos

El desembarco de Ian Lucas en el jurado infantil genera una enorme expectativa. El joven influencer se quedó con el trofeo de la edición de famosos gracias a un menú cargado de emoción e inspirado en los sabores de su infancia: presentó una entrada de fainá con provolone, morrones y anchoas; un plato principal de milanesa de tomahawk con fideos caseros, y un clásico arroz con leche de postre.

Ahora, con la experiencia fresca de haber transitado la exigencia de las estaciones de cocina, Lucas aportará una mirada empática y cercana para acompañar el crecimiento de los 12 pequeños aspirantes.

No te pierdas el gran estreno de MasterChef Junior este viernes 16 de octubre a las 22:45 hs por la pantalla de El 9 Televida.