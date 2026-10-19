Volvió la magia a El 9 Televida: uno por uno, quiénes son los 14 participantes de MasterChef Junior

Con la conducción de Vero Lozano y un jurado integrado por Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas, MasterChef Junior tuvo un estreno cargado de risas, emoción y un primer desafío gastronómico que puso a prueba el talento de 14 pequeños participantes. Conocé en detalle quiénes son los pequeños cocineros que conquistaron a la audiencia.

El regreso de MasterChef Junior se transformó en uno de los eventos televisivos más esperados del año. Con emisiones semanales por la pantalla de El 9 Televida, la competencia culinaria infantil comenzó con una noche de pura adrenalina, emoción a flor de piel y el inconfundible carisma de sus 14 participantes, cuyas edades van de los 8 a los 13 años.

Bajo la conducción de Verónica Lozano y la mirada atenta de los jueces Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas (último ganador de la versión Celebrity), el certamen abrió su cocina con un desafío de alto impacto: preparar en duplas la hamburguesa smash perfecta, acompañada por papas chips y un aderezo casero de autoría propia.

La lista completa: los 14 pequeños grandes cocineros

Dante (8 años) y Alma (9 años): Conformaron la dupla estrella del debut. Bautizados internamente como “el más chico” y “la arquitecta” del grupo, deslumbraron con su hamburguesa “AlDan Smash” y fueron los primeros en subir al balcón.

Teo (12 años) y Giulietta (11 años): Teo sorprendió con su humor al conocer a su ídolo Ian Lucas, vistiendo una capa de superhéroe. Junto a Giulietta —quien utilizó una “varita mágica” para condimentar— presentaron la “Copito Marilu Castelli Burguer” y superaron la prueba.

Ámbar (12 años) y Toto (9 años): Ámbar cocinó junto a un peluche del personaje Remy (Ratatouille) y protagonizó un tierno momento al romper en llanto por nervios. Toto lució anteojos naranjas y cautivó con unos pepinillos crocantes de su autoría.

Renata (12 años) y Ringo (12 años): Renata llamó la atención con un peinado de rodetes atravesados por cubiertos de madera, mientras que Ringo no pudo contener las lágrimas de alegría al pisar el estudio. Ambos convencieron al jurado con su plato.

Valentín (11 años) y Tomás (13 años): Tomás, el participante más grande de esta entrega, hizo equipo con Valentín. Juntos aportaron frescura a la noche y bautizaron a su creación con el divertido nombre de “Juan”.

Zoi (9 años) y Camille (10 años): Destacaron por su independencia al cocinar sin pedir auxilio a los chefs. Sorprendieron con una hamburguesa a la que llamaron “El gran desastre” y arrancaron carcajadas con los chistes de Zoi.

Aurora (11 años) y Emilia (12 años): Mostraron una complicidad inmediata en la mesada y contaron con la ayuda en vivo de Martitegui para emplatar “Es mi hora”, destacándose por el sabor de sus salsas.

Una noche sin eliminados y pura diversión

Al tratarse del programa inaugural, la producción y el jurado decidieron que ningún participante abandonara la competencia en esta primera entrega.

Luego de momentos de tensión y sensibilidad por parte de los chicos, Maru Botana les dedicó unas cálidas palabras que marcaron el espíritu del ciclo: “Cuando uno viene a cocinar, la tiene que pasar bien. Todos los días va a haber un plato mejor y otro peor. Diviértanse”.

Seguí todos los resúmenes, los momentos más divertidos y las instancias decisivas de MasterChef Junior en la pantalla de El 9 Televida.