Valentina Pergolini rompió el silencio tras su sorpresiva renuncia a Popstars: “Me dio mucha lástima irme”

Valentina Pergolini había logrado avanzar a la etapa presencial de Popstars, ganándose un lugar dentro de la competencia. Sin embargo, tras cuatro días de grabación, la joven tomó la decisión de dar un paso al costado. A un mes del episodio, decidió romper el silencio para aclarar su salida.

A un mes de su inesperado paso al costado, Valentina Pergolini rompió el silencio sobre los verdaderos motivos que la llevaron a abandonar Popstars, el programa de talentos que se emite en El 9 Televida. La joven artista, que había sido seleccionada entre miles de participantes en un multitudinario casting, confirmó que la decisión se debió a la propuesta de Sebastián Ortega para sumarse al elenco de la tercera temporada de En el Barro. Además, la hija del icónico conductor reveló cómo reaccionó su padre al enterarse de su audición a espaldas de la familia y dejó las puertas abiertas para futuros realities en la televisión.

Su casting con el clásico “Baby One More Time” de Britney Spears no pasó desapercibido. Con el número 2274 entre más de tres mil aspirantes. Sin embargo, la alegría duró poco y la hija del conductor Mario Pergolini anunció que se bajaba del programa de talentos argentino.

En diálogo con Primicias Ya, la artista de teatro musical explicó la nostalgia que le generó abandonar el certamen: “Por lo poco que estuve, fueron como cuatro días de grabaciones, la verdad es que súper bien. El equipo, re lindo. Me dio mucha lástima tener que irme porque realmente fue una buena experiencia”.

El motivo del portazo: la convocatoria de Sebastián Ortega

Lejos de tratarse de un conflicto con la producción, la renuncia de Valentina estuvo motivada por un importante salto en su carrera actoral. La joven fue convocada por Sebastián Ortega y el productor Pablo Culell para sumarse a las grabaciones de la tercera temporada de En el Barro, el exitoso spin-off de El Marginal.

Al ser consultada sobre si hubiese continuado en el reality de canto de no haber surgido esta ficción, Valentina fue contundente: “Sí, obvio. A veces la vida te pone otros proyectos, otras cosas, y uno tiene que elegir. Pero si no, sí, me re hubiese gustado. ¿Volver a un reality? Sí, ¿por qué no? Siempre hay que ver el momento en el que uno está parado en la vida”, aseguró.

La reacción de Mario Pergolini y la tradición de los secretos familiares

Uno de los detalles más llamativos de su presentación en Popstars fue que su padre, Mario Pergolini, se enteró del casting una vez que Valentina ya estaba adentro. La joven explicó que mantiene la costumbre de no revelar sus audiciones a nadie hasta obtener los resultados:

El secreto: “No le había dicho. Yo soy así, no cuento nunca cuando estoy audicionando nada” .

El apoyo incondicional: “Mi papá siempre me acompaña en todos mis proyectos, mi familia en general. Estoy re contenta con el entorno que tengo y que me acompaña siempre en todo lo que hago”.

Con experiencia previa en la comedia musical Despertar de Primavera (dirigida por Fernando Dente en el Teatro Ópera) y una sólida presencia en redes sociales con más de 50 mil seguidores, Valentina Pergolini continúa afianzando su carrera en las artes escénicas mientras celebra también el éxito de su padre en la televisión.