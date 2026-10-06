Un salvavidas en medio de la tormenta: Parla será el único sostén de Uras tras ser repudiado en Bahar

El drama alcanzará su punto de máxima ebullición en el capítulo de este martes a la noche de Bahar por El 9 Televida. Con el corazón roto y la humillación a cuestas tras el duro castigo que le impuso su madre en el episodio anterior, Uras tocará fondo sin saber hacia dónde dirigir sus pasos.

Las consecuencias del desgarrador cruce familiar no darán tregua este martes por la noche en la pantalla de El 9 Televida. Luego de que Bahar le armara la maleta y lo expulsara de la casa sin piedad por su infidelidad, Uras vagará desorientado y sin rumbo fijo. Sin embargo, cuando sienta que lo habrá perdido absolutamente todo, Parla aparecerá en el hospital para tenderle la mano, ofrecerle un abrazo sanador y hacerle una propuesta que desafiará a toda la familia.

Completamente desprotegido y repudiado por su entorno, el joven buscará refugio en los pasillos del hospital. Allí será localizado por Parla, la única integrante de la familia que decidirá no darle la espalda en su momento más oscuro.

El sorpresivo gesto de afecto y la contención de Parla

Al ver llegar a la joven, Uras reaccionará a la defensiva imaginando que se sumará a los reproches colectivos: “Vale, has venido a echarme la bronca. Es tu turno, ¿verdad?”, le dirá con notable desazón.

Sin embargo, Parla quebrará todas sus defensas al manifestarle que su única motivación será saber cómo se encuentra. Ante ese gesto genuino, el hijo de Bahar romperá su coraza: “Necesitaba saber que alguien me quiere y que me dé un abrazo”, confesará Uras al borde del colapso emocional.

Sin vacilar, la joven lo estrechará entre sus brazos y le dedicará una frase que se convertirá en su único consuelo: “Todo el mundo comete errores y nada de lo que ha pasado significa que merezcas terminar así”.

Una propuesta desafiante: ¿refugio en la casa de Rengin?

Decidida a no dejarlo en la calle, Parla tomará la iniciativa e invitará a Uras a instalarse junto a ella y Rengin, una propuesta que descolocará por completo al joven por el escándalo que esto generará con su madre.

La duda de Uras: El joven señalará que esa convivencia resultará imposible y que Rengin no lo permitirá.

La contundente respuesta de Parla: “Olvídate de mi madre. Ella tiene un máster en cometer errores. Su mayor error está justo enfrente de ti.”

El salvavidas académico: Para terminar de convencerlo, Parla le asegurará que a ella le vendrá de maravilla tenerlo cerca para que la ayude con sus estudios.

De esta manera, por primera vez desde que se desató el escándalo con Seren, Uras sentirá que la soledad absoluta no será su único destino.

No te pierdas este impactante capítulo de Bahar, este martes por la noche en El 9 Televida.