Un gesto dulce en MasterChef Celebrity: Marta Fort mimó a sus compañeros con golosinas

Las grabaciones de MasterChef Celebrity suelen estar cargadas de tensión, corridas y exigentes devoluciones del jurado. Sin embargo, en las últimas horas, el clima en el estudio cambió por completo gracias a un cariñoso y tentador gesto de Marta Fort.

En medio de las intensas jornadas de grabación de MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida, Marta Fort se convirtió en la participante más aclamada del estudio. Para hacerle frente a un día lluvioso y gris, la hija de Ricardo Fort sorprendió a sus compañeros de certamen con cajas repletas de chocolates directos de la fábrica Felfort. El gesto generó una ola de reacciones en redes sociales y hasta un divertido momento protagonizado por Lizy Tagliani.

Aprovechando su rol al frente de la icónica empresa familiar, la joven participante sorprendió a todos al arribar al set con cajas repletas de las golosinas más emblemáticas de Felfort: Marroc, Dos Corazones, Feeling, Paragüitas y bocaditos de dulce de leche recién salidos de fábrica.

La reacción de sus compañeros y la travesura de Lizy Tagliani

La sorpresa no tardó en hacerse viral en las redes sociales, donde varios de sus compañeros compartieron su felicidad:

Julieta Nair Calvo: “¿Podrán ser compañeras de Marta y que les traiga los mismísimos chocolates desde la fábrica? Quiero uno de todos”, festejó en su cuenta de Instagram.

Grego Rossello: “Levantó este día gris, Marta nos alegró el día de grabación”, agradeció el influencer.

La China Ansa: “La que puede, puede, y la que no es amiga de Marta Fort”, bromeó al mostrar los paquetes.

Sin embargo, el instante más divertido de la jornada lo protagonizó Lizy Tagliani. Fiel a su estilo humorístico, la comediante intentó escapar corriendo del estudio cargando una caja entera bajo el brazo mientras sus compañeros le gritaban entre risas: “¡Lizy, no, la caja entera no te vas a llevar!”

Su camino en las cocinas y la piedad con Germán Martitegui

Más allá de su simpatía detrás de cámara, Marta atraviesa un inicio exigente en la competencia culinaria. Tras debutar con el delantal gris en un difícil desafío donde debió picar hielo para rescatar sus ingredientes, la heredera de la golosina nacional se tomó con humor sus primeras fallas: “Cuando vi el hielo dije ‘¿qué hago acá?’. Apenas estoy empezando a cocinar y me hicieron romper hielo, que en mi vida lo hice”, bromeó en diálogo con la prensa, para luego enviarle un mensaje directo a Germán Martitegui: “Teneme paciencia, cariños y besos. Igual le estoy encontrando la vuelta, está siendo copado conmigo”.

Seguí todos los momentos más divertidos y las mejores recetas de MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida.