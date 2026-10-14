Un calamar crudo condenó a Paula Trapani y se convirtió en la segunda eliminada de MasterChef Celebrity

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida dejó una despedida amarga. En una noche donde el calamar y el arroz fueron los grandes protagonistas y verdugos de la cocina, la periodista Paula Trapani cometió un fallo técnico imperdonable que la convirtió en la segunda eliminada del certamen.

Las exigencias en la cocina de MasterChef Celebrity por El 9 Televida no dan tregua. En una gala de eliminación a pura tensión, los participantes en la cuerda floja debieron enfrentarse a una consigna tan simple en apariencia como compleja en su ejecución: preparar un plato libre combinando arroz y calamar.

Luego de la cata a ciegas y las evaluaciones del jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, los cuatro peores platos de la jornada quedaron expuestos al frente: Pablo Giralt, Hernán “Mala Fama” Coronel, Mike Amigorena y Paula Trapani.

Mano a mano definitivo: Mike Amigorena vs. Paula Trapani

Tras salvar a Giralt y a Mala Fama, el tribunal definió el destino de la noche en un duelo directo entre el actor mendocino y la periodista. El plato de Amigorena estuvo al borde del abismo por la falta de cocción del arroz y la dureza del marisco según Botana, aunque Betular salió en su defensa asegurando estar “fascinado” con la propuesta de sabor.

Sin embargo, el risotto rojo con calamares de Paula Trapani terminó inclinando la balanza de la peor manera. Su arriesgada apuesta por cortes grandes de calamar le jugó una jugada letal: “Faltó cocción tanto en el arroz como en el calamar. Fue casi del mar a la mesa”, le recriminó sin anestesia Germán Martitegui tras hacerle probar la textura chiclosa en vivo.

El desconsuelo de la eliminada y el pedido de repechaje

Fue Maru Botana la encargada de anunciar la decisión final que dejó a Trapani fuera del certamen. Desolada por su pronta salida, la periodista no ocultó su frustración frente a las cámaras: “Sinceramente esperaba seguir porque le puse bastante y siempre cociné con amor, pero bueno, es una competencia”.

Buscando contenerla, Betular le pidió que atesorara lo aprendido y le dejó una puerta abierta: “MasterChef es así, un día malo te deja afuera. Ojalá haya una revancha porque te queremos volver a ver”.

Antes de sacarse el delantal y cruzar las puertas del estudio entre los abrazos de sus compañeros, la exconductora dejó en claro sus ganas de regresar a las hornallas: “Quiero un derecho a réplica. Me gustaría volver porque el grupo es hermoso y amo este canal que fue mi casa durante tantos años”, concluyó emocionada.

Seguí todas las eliminaciones, momentos virales y las mejores recetas de MasterChef Celebrity esta noche por la pantalla de El 9 Televida.