“Todos los días sueño con ellos”: el llanto desgarrador de Hernán de Mala Fama en MasterChef Celebrity

Durante un desafío dedicado a los seres queridos, el cantante Hernán Coronel, líder de Mala Fama, quebró en llanto al hablar de sus padres fallecidos y revelar un detalle íntimo sobre cómo los mantiene vivos en su día a día a través de los sueños.

Las emociones continúan a flor de piel en la cocina más famosa del país. En una noche en la que la gastronomía sirvió de puente para homenajear a los afectos más profundos, la pantalla de El 9 Televida fue testigo de la faceta más sensible y vulnerable de Hernán Coronel, el referente de la cumbia villera y líder de Mala Fama.

Todo comenzó cuando la anfitriona Wanda Nara realizó su habitual recorrido por las estaciones de trabajo y se detuvo en la isla del músico para consultar a quién iba dirigida su preparación. “A mis padres”, respondió el cantante sin dudar, iniciando un relato repleto de nostalgia y gratitud.

“Muy trabajadores, muy honestos”: el recuerdo a sus raíces

Evocando la crianza que le brindaron en su infancia, Coronel destacó los valores que le heredaron: “Los padres tradicionales, muy buenos, muy cuidadosos. Muy trabajadores, muy honestos”, expresó con la voz quebrada mientras sus compañeros de estudio se giraban en silencio para acompañar su testimonio.

Sin embargo, el momento de mayor impacto llegó cuando la conductora le preguntó cómo sobrellevaba la ausencia física de ambos. Fue allí donde el participante reveló la conexión espiritual que mantiene de manera cotidiana.

El sueño premonitorio con su mamá antes de cocinar

Lejos de sentir una distancia irreparable, Hernán confesó ante las cámaras que el vínculo con sus padres continúa más firme que nunca cada noche: “Supuestamente no los tengo, pero todos los días sueño con ellos. Todos los días. Hoy soñé que mi mamá me cocinaba un matambre”, reveló entre lágrimas.

El músico detalló que pensaba contarle la experiencia a su hijo durante el viaje en auto hacia los estudios del canal, pero que el ritmo de la rutina se lo impidió, encontrando en la cocina del programa el espacio perfecto para liberar su emoción. “Me gusta verlos en los sueños y tenerlos presentes”, concluyó antes de volver a enfocarse en sus hornallas.

Seguí todas las historias de vida, momentos virales y las mejores recetas de MasterChef Celebrity esta noche por la pantalla de El 9 Televida.