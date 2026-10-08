“Tenías que ser China para mentir así”: la picante e irónica chicana de Wanda Nara contra La China Ansa en MasterChef Celebrity

En la última emisión de MasterChef Celebrity por El 9 Televida, la conductora aprovechó un divertido ida y vuelta con Josefina “La China” Ansa durante la presentación de platos en dupla para lanzar una filosa indirecta dirigida sin filtro a su histórica rival, Eugenia “La China” Suárez.

Fiel a su estilo picante y desparpajado, Wanda Nara volvió a convertirse en el centro de todas las miradas durante la entrega de MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida. Esta vez, una simple pregunta sobre el compañerismo en las cocinas sirvió de pie para que la conductora reflotara su histórica rivalidad con Eugenia “La China” Suárez mediante una ácida ironía.

Todo comenzó cuando Josefina “La China” Ansa y Rocío Robles pasaron al frente para presentar la preparación que realizaron en dupla. En ese momento, Wanda quiso saber a cuál de sus compañeras prefería Josefina —comparando a Robles con Elizabeth “La Negra” Vernaci— y la puso contra las cuerdas con una hipotética situación de rescate marítimo: “¿A quién salvarías entre las dos si hubiese dos salvavidas?”

Intentando salir del compromiso de forma diplomática, Ansa respondió con contundencia: “Las salvo a las dos y me hundo yo, Wanda”.

“Tenías que ser China para mentir así”

Lejos de dejar pasar la respuesta diplomática de la participante, la empresaria aprovechó el apodo de la periodista para lanzar un dardo teledirigido a la actual expareja de Mauro Icardi: “Sos mentirosa, tenías que ser China para mentir así”, disparó Wanda entre risas y complicidad con la cámara.

Inmediatamente, para rematar el momento y desligarse entre risas de la repercusión que tendría su comentario, la mediática remató con su clásico humor: “¿Lo dije o lo pensé?”

El pícaro ida y vuelta entre Wanda Nara y Grego Rossello

Pero la noche de la conductora no terminó allí. Durante la recorrida habitual por las estaciones de trabajo, Wanda visitó la isla del influencer Grego Rossello, quien no dudó en piropearla: “Estás muy linda, Wanda. Lo digo de verdad. Es un chiste, juego todo pero realmente…”

Entre risas, la empresaria dobló la apuesta: “Ah, yo te iba a proponer una primera cita”. El participante aprovechó el momento para encarar el juego y le recordó un desencuentro del pasado: “Contale a la gente que me dejaste con flores debajo de tu casa, no me recibiste, me mandaste por servicio”.

“¿Vos te pensás que yo soy tan fácil? ¿Qué por un ramo de flores y un perfume de 50 ml…?” reaccionó la empresaria entre risas.

Luego de oler la preparación cargada de ajo del participante y bromear con que “no la podía probar por si salía un chape”, Grego le pidió entre risas que se alejara para no distraerse y quedar eliminado: “Wanda, me queda poco tiempo y voy a perder. Si me voy, no te veo más; tengo que seguir para verte todos los días”.

Seguí todas las chicanas, recetas y momentos virales de MasterChef Celebrity esta noche por la pantalla de El 9 Televida.