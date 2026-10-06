¡Talento oculto! Taner Ölmez, el protagonista de “Doctor Milagro”, se dedica al canto y acá te traemos toda la data

Las tardes mendocinas volvieron a conmoverse con la historia de resiliencia y superación de Ali Vefa. A más de una semana de su gran reestreno por El 9 Televida, Doctor Milagro se consolidó como el acompañamiento perfecto de cada siesta, ocupando un lugar central en la grilla justo al término de la apasionante Avenida Brasil.

Desde hace más de una semana, las tardes de El 9 Televida se renovaron con el esperado regreso de Doctor Milagro, el fenómeno turco que conquista a los mendocinos cada siesta inmediatamente después de Avenida Brasil. Sin embargo, la química y el talento entre Taner Ölmez (Ali Vefa) y Onur Tuna (el Dr. Ferman) trascienden la pantalla chica: ambos actores comparten una apasionante carrera en la música que los llevó a grabar canciones e incluso formar parte de un mismo álbum.

Mientras el público de la provincia sigue paso a paso el crecimiento del joven cirujano con condición del espectro autista y síndrome del sabio dentro del Hospital Berhayat, fuera de los sets de grabación, sus protagonistas sorprenden con un talento oculto: su destacada trayectoria musical.

Taner Ölmez: de líder del folclore turco al éxito digital

El actor que le da vida al entrañable Ali Vefa no solo emociona con sus actuaciones. Durante años, Taner Ölmez fue la voz principal y líder de Barabar, una reconocida banda en Turquía que revolucionó la escena musical al fusionar el folclore tradicional de su país con ritmos occidentales como el jazz y el folk.

Con dicho grupo, el intérprete lanzó en 2018 el álbum Memleket Nere, logrando un éxito rotundo en plataformas digitales con canciones como “Feridem”. Aunque actualmente está enfocado en la actuación, Ölmez continúa componiendo y cantando como una de sus grandes pasiones artísticas.

Onur Tuna: formación en conservatorio y un disco entre amigos

Por su parte, Onur Tuna —quien interpreta al estricto y talentoso Dr. Ferman— desarrolló su vocación musical desde los 15 años, cuando comenzó a escribir sus primeras canciones y a tocar la guitarra en bandas escolares.

Su preparación fue a fondo: además de graduarse en economía, Tuna estudió música clásica en el Conservatorio de la Universidad de Ege y actuación en el prestigioso Izmir Müjdat Gezen Art Center.

El punto de encuentro definitivo entre ambos cirujanos de la ficción se dio en el ámbito discográfico. Onur Tuna lanzó el álbum Dost Meclisi (cuya traducción es “Reunión de amigos”), un proyecto musical disponible en plataformas de streaming que reunió a destacados artistas y actores turcos. Entre los invitados de lujo figuró el propio Taner Ölmez, quien grabó junto a su compañero de elenco, demostrando que la complicidad entre Ali Vefa y Ferman traspasó las paredes del quirófano.

No te pierdas Doctor Milagro, de lunes a viernes en las siestas de El 9 Televida.