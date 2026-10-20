Susana Giménez se suma a la segunda temporada de la serie “Menem”

Susana Giménez formará parte de la esperada segunda temporada de Menem, la exitosa serie de Prime Video que repasa la vida del expresidente Carlos Menem. Tras el impacto de su primera entrega en 2025, la producción encarará la etapa enfocada en la segunda presidencia del mandatario riojano, incorporando a la diva en una participación que promete dar que hablar.

La segunda entrega de la biopic política y mediática más comentada de los últimos años sumará a una figura estelar de la televisión argentina. Se confirmó que Susana Giménez tendrá una participación especial en los nuevos capítulos de Menem, la producción original de Amazon Studios dirigida por Ariel Winograd y Fernando Alcalde.

La icónica conductora mantuvo una estrecha relación con Carlos Menem durante la década de los noventa, entrevistándolo en reiteradas oportunidades en el primetime de la televisión abierta, lo que convierte su incorporación en un atractivo clave para retratar la época.

Reelección y el foco en la segunda presidencia

Tras destrabar una disputa judicial que postergó su lanzamiento hasta el 9 de julio de 2025, la primera temporada repasó el ascenso al poder de Carlos Menem, la crisis económica, las privatizaciones, la convertibilidad y los trágicos atentados terroristas que marcaron la historia nacional.

La segunda temporada, cuyo estreno está programado para 2027 en Prime Video, centrará su narrativa en el período posterior a la reelección de 1995, recreando pasajes fundamentales de la vida pública, social y mediática que rodearon la figura del presidente.

Un elenco de lujo que vuelve a reunirse

La secuela volverá a contar con sus grandes protagonistas en pantalla:

Leonardo Sbaraglia: Se pondrá nuevamente en la piel de Carlos Menem .

Griselda Siciliani: Reasumirá su rol componiendo a Zulema Yoma .

Juan Minujín: Interpretará una vez más al personaje de Olegario Salas.

El reparto estelar se completa con figuras de la talla de Marco Antonio Caponi, Guillermo Arengo, Jorgelina Aruzzi, Cumelén Sanz, Martín Campilongo, Mónica Antonópulos y Agustín Sullivan.