Sismo político en España: Pedro Sánchez convocó a elecciones anticipadas tras quedar acorralado en el Congreso

Lo que comenzó como una masiva indignación social tras el intento de desalojo de Maricarmen Abascal —una anciana de 87 años en el barrio madrileño de El Retiro— terminó desencadenando un terremoto político en el Viejo Continente. Este lunes 5 de octubre, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hizo oficial la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria a elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.

En un anuncio de altísimo impacto internacional, Pedro Sánchez confirmó que España celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 29 de noviembre. El presidente del Gobierno español tomó la decisión tras perder la votación parlamentaria de su paquete de emergencia por la crisis de vivienda, acorralado además por causas de corrupción que salpican a su entorno y una creciente crisis migratoria. En un discurso en clave electoral, el líder socialista polarizó fuertemente contra el avance de la derecha, apuntó contra Javier Milei y Donald Trump, y desató la reacción inmediata del Partido Popular y sacudidas en los mercados financieros.

La decisión se concretó luego de que el Congreso derogara el paquete de decretos diseñado por el oficialismo para frenar la crisis habitacional y el aumento desmedido de los alquileres. La derrota dejó al descubierto la parálisis legislativa de su coalición de izquierda, forzándolo a comunicar la medida al rey Felipe VI tras un fin de semana de frenéticas consultas políticas.

Polarización, veto a la derecha y duras críticas a la “motosierra” de Milei

Desde las escalinatas de la Moncloa, Sánchez inauguró de lleno la campaña electoral intentando convertir el debate de la vivienda en su principal bandera de movilización frente al Partido Popular (PP) y Vox: “Los españoles tendrán que decidir qué papel queremos jugar en esta época: si queréis sumar a esa ola ultraderechista que involuciona o si deseáis que España siga siendo un baluarte de apertura, justicia social y responsabilidad medioambiental”, lanzó el mandatario socialdemócrata.

En su mensaje, el líder del PSOE contrapuso su modelo internacional al de la derecha global. Criticó a Donald Trump por las presiones de gasto militar en la OTAN y le dedicó una directa alusión al presidente argentino Javier Milei: “Duplicamos nuestra ayuda a la cooperación internacional mientras otros presumían de recortarla con su motosierra. Hemos convertido a España en un referente mundial de paz y prosperidad”, afirmó.

Desgaste del Gobierno, sacudida bursátil y la reacción de la oposición

El llamado a las urnas ocurre en el momento más frágil de la gestión de Sánchez. Su popularidad se vio fuertemente erosionada en los últimos meses por investigaciones judiciales por corrupción que salpican a su círculo íntimo y por una severa crisis migratoria en los territorios españoles del norte de África. La inestabilidad política impactó directamente en los mercados de Europa: tras el anuncio, el euro cayó a 1,12 dólares, registrando su nivel más bajo frente a la divisa estadounidense desde mayo de 2025.

La reacción de la oposición conservadora fue inmediata. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, celebró la disolución del Parlamento y afirmó que los comicios trascienden las siglas partidarias: “Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que la nación y la democracia venzan a quien más daño le ha causado”, aseveró Feijóo, a quien las encuestas ubican en posición de liderazgo, aunque necesitando los votos de la extrema derecha de Vox para lograr la mayoría parlamentaria.

En tanto, el oficialismo apelará a la Diputación Permanente —órgano legislativo de emergencia donde conserva mayoría— para intentar mantener vigentes por decreto algunas medidas sobre los alquileres hasta el recambio institucional.