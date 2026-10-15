“Siento un profundo dolor”: el desconsolado llanto de Pablo Giralt al recordar a su abuela en MasterChef Celebrity

La cocina de MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida vivió una jornada a pura emoción y recuerdos imborrables. En una “noche de beneficios” marcada por la visita estelar de Dolli Irigoyen en reemplazo de Germán Martitegui, una caja misteriosa con pastelería terminó revelando fotografías familiares que conmovieron a los participantes.

Las noches de El 9 Televida volvieron a regalar un momento de profunda sensibilidad. Los mejores competidores de la semana ingresaron al estudio de MasterChef Celebrity para una gala de beneficios que contó con dos sorpresas inmediatas: la presencia de la prestigiosa chef Dolli Irigoyen en el jurado junto a Damián Betular y Maru Botana, y una serie de cajas misteriosas dispuestas en cada estación.

Tras descubrir que debían enfrentarse a un desafío de pastelería e inspiración, Botana les pidió limpiar la harina acumulada sobre las mesadas, revelando fotografías de seres queridos que desataron una ola de llanto y confesiones entre los famosos.

El desgarrador relato de Pablo Giralt sobre su abuela y su infancia

Al encontrarse con el retrato de su abuela Hebe el día de su casamiento, el periodista deportivo Pablo Giralt sufrió un ataque de llanto y abrió su corazón frente a las cámaras: “Es una foto con un valor muy especial. Mi abuelo se murió delante de mí de un infarto cuando yo tenía 13 años mientras le contaba noticias de fútbol. Él tenía un rol muy paternal, y mi abuela asumió eso. Me siguió cuidando”, comenzó relatando.

Con la voz quebrada, el relator reveló una espina personal que guarda desde hace años: “Me pasó algo que nunca conté… A mi abuela le agarró demencia senil y no la pude ver más; no era mi abuela. Siento un profundo dolor por no haber estado cerca de ella”. La historia tocó de cerca a la anfitriona Wanda Nara, quien no dudó en contenerlo, asegurando que atravesó una experiencia similar con sus propios abuelos.

Confesiones de Pablo Migliore y el desahogo de Luck Ra

La carga emotiva de la noche continuó con el exarquero Pablo Migliore, quien rompió en llanto al ver la imagen de su difunto padre: “Hay muchas cosas que me pasaron después de jugar al fútbol que no pude compartir con él. Siempre me pregunto si estará viendo o si me dará alguna señal”.

A su turno, el cantante cordobés Luck Ra se emocionó al reencontrarse con la foto de su madre, recordando la distancia y el dolor provocado por los recientes rumores mediáticos tras su separación de La Joaqui y el vínculo con Tuli Acosta: “Sé que como hijo he fallado un montón y he abandonado a toda mi familia para seguir mi sueño. Me dolía más por ella que por mí tener que explicarle todas esas cosas que andan diciendo”, expresó abatido.

Cupcakes para homenajear el amor familiar

Para plasmar esos sentimientos en la cocina, Damián Betular anunció la consigna técnica de la noche: elaborar seis cupcakes inspirados en sus personas favoritas en un plazo de 60 minutos.

Seguí todos los momentos virales, recetas y emotivas historias de MasterChef Celebrity esta noche por la pantalla de El 9 Televida.