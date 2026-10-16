“Siempre estoy presente”: la conmovedora frase de Fernando Confessore en su última aparición antes de morir

La imprevista muerte de Fernando Confessore a los 58 años continúa generando un profundo dolor en el periodismo argentino. En medio del shock por su fallecimiento durante la madrugada del viernes tras sufrir un infarto en su casa, salió a la luz el fragmento de su última participación al aire.

La partida repentina de Fernando Confessore dejó un vacío inmenso en la pantalla chica y entre sus colegas de Artear. Tras confirmarse que el querido meteorólogo falleció durante la madrugada del viernes 16 de octubre a causa de una falla cardíaca en su domicilio del barrio de Versalles, las redes sociales y los noticieros recordaron las últimas imágenes del profesional en el estudio.

Se trata de un fragmento correspondiente a la emisión del jueves 15 de octubre en el noticiero Nuestra tarde, conducido por Roxy Vázquez y Federico Seeber, en lo que significó su despedida involuntaria de las cámaras.

“Siempre estoy presente”: las palabras que estremecen a sus compañeros

Durante la transmisión, se produjo una escena cotidiana y espontánea cuando los conductores no notaron que Confessore ya se encontraba parado en el set listo para salir al aire. Fiel a su estilo distendido y entre risas, el especialista reaccionó rápido ante el despiste de sus colegas: “Estaba en el estudio… Sí, no me veías, pero estaba acá. Siempre estoy presente…”, expresó con una sonrisa antes de repasar las alertas del tiempo.

Tras conocerse la trágica noticia de su deceso horas después, la frase fue rescatada por la producción del canal y se volvió viral rápidamente por la carga emotiva y casi premonitoria que adquirió tras sus tres décadas de impecable trayectoria.

Las maniobras del SAME y el último adiós de la televisión

Según se reconstruyó a partir de los reportes policiales, el profesional se descompensó de forma repentina en la cocina de su vivienda. Su esposa, Paula Gabriela Franco, dio aviso inmediato al 911. Pese al rápido arribo de los efectivos policiales y las continuas maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) aplicadas por los médicos del SAME, cerca de las 3:00 de la mañana se decretó su fallecimiento.

Al aire de TN, el conductor Mario Massaccesi fue el encargado de confirmar la triste novedad visiblemente emocionado: “Se fue ‘el del tiempo’, el que veías desde hace 30 años al aire. Un hombre de perfil bajo que nos enseñó el amor de toda una vida junto a su mujer y sus hijas”.