Se lució: el emotivo guiso de la infancia con el que Diego Ramos brilló en MasterChef Celebrity

Un emotivo e inolvidable momento se vivió en la pantalla de El 9 Televida durante la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity. Tras varios pasos en falso en el certamen, Diego Ramos logró el esperado clic culinario y conmovió a todos al quebrarse hasta las lágrimas frente al jurado.

La tercera gala de eliminación trajo aires de redención y revancha para una de las figuras más queridas del certamen. Diego Ramos, quien venía tambaleando en la competencia tras protagonizar momentos insólitos con unas “zanahorias circuncidadas” y un puré de papas que contenía cáscaras de huevo, finalmente encontró su rumbo en las cocinas de El 9 Televida.

Desafiado por la consigna del mondongo, el actor decidió bucear en su memoria emotiva y rendirle un sentido homenaje a sus veranos de la infancia en Mar del Plata.

Homenaje a la tía Rosita y a la memoria familiar

Frente al estrado, el participante presentó un guiso tradicional reconociendo las fibras íntimas que movió su preparación durante la elaboración: “Es para Chocho y Rosita, dos tíos de mi papá. Íbamos a comer y a mí me encantaba; era mi noche favorita. Le metí papa, poroto, puerro, chorizo y un poco de calabaza. Probé y me hizo acordar a ellos y a mi papá”, confesó Diego Ramos con la voz quebrada.

La consagración y los elogios del jurado

Al momento de la degustación, los tres jueces coincidieron en que se trató del mejor plato del actor en lo que va del reality:

Maru Botana: Felicitó al concursante por animarse a sazonar con potencia: “Está delicioso” , comenzó la chef, destacando el equilibrio de los condimentos.

Damián Betular: Sentenció la esperada consagración del participante: “Es un plato de bienvenida a MasterChef; llegó Diego Ramos a MasterChef” .

Germán Martitegui: Remató la devolución con una contundente felicitación: “Esto es un guiso, es maravilloso, los sabores son increíbles”.

Al escuchar las devoluciones y comprender la aprobación unánime de los expertos, el actor rompió en llanto de alegría y alivio, sellando uno de los pasajes más emotivos de la temporada.

Seguí la emoción, las mejores recetas y todas las alternativas de MasterChef Celebrity a través de la pantalla de El 9 Televida.