Rodeada de amor tras su internación: Mirtha Legrand reapareció sonriente en un almuerzo familiar por el Día de la Madre

Luego de haber generado una profunda preocupación nacional por un delicado cuadro de neumonía bacteriana que la mantuvo 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei, Mirtha Legrand reapareció públicamente.

La salud de Mirtha Legrand mantuvo en vilo al país durante las últimas semanas. Sin embargo, la angustia le cedió el lugar a la alegría y la emoción con la esperada reaparición pública de la “Chiqui”. A sus 99 años y a tan solo 12 días de haber abandonado el Sanatorio Mater Dei, la emblemática conductora utilizó sus redes sociales para compartir una postal familiar íntima en el marco de los festejos por el Día de la Madre.

La internación se había producido el pasado 18 de septiembre tras complicarse un cuadro bronquial que derivó en una neumonía bacteriana. Luego de pasar 18 días bajo un estricto tratamiento intensivo con antibióticos y kinesiología respiratoria, la diva obtuvo el alta médica el 6 de octubre para continuar con la rehabilitación en su domicilio.

Un almuerzo íntimo y multifamiliar

En la fotografía publicada de manera conjunta por su cuenta oficial y la de La Mesaza, se la puede ver a Mirtha sentada en el centro de la mesa luciendo una elegante boina beige y una amplia sonrisa. A su alrededor se reunieron cuatro generaciones de su círculo más íntimo: su hija Marcela Tinayre, sus nietos Juana Viale, Nacho Viale y Rocco Gastaldi, sus bisnietos Ámbar de Benedictis y Silvestre Valenzuela, y su amiga de toda la vida Amalia Idoyaga Molina.

“¡Feliz día de la madre! Muy feliz con mi familia”, expresó la conductora en la publicación para acompañar el especial momento.

“Esta vez la pasé mal” y el recuerdo de una frase histórica

La imagen en redes coincidió con las revelaciones del reconocido productor teatral Carlos Rottemberg, quien contó detalles del llamado telefónico que mantuvo con la diva tras su salida del sanatorio. “Está muy bien, pero me confesó: ‘Esta vez la pasé mal’”, reveló el amigo personal de la conductora.

En esa misma charla, Rottemberg apeló al humor para desdramatizar la situación y revivió una célebre frase que acuñó hace más de dos décadas: “En lugar de hola le dije: ‘Los argentinos tenemos que plantearnos qué país le vamos a dejar a Mirtha Legrand’”. Cuando lo dije por primera vez, parecía una broma peligrosa, pero hoy, pisando los cien años, se está confirmando que era verdad”, relató entre risas.

La conducción de Juana Viale y los 100 años en la mira

Por su parte, Juana Viale —quien tomó el mando del programa en la pantalla de la televisión durante la ausencia de su abuela— también llevó tranquilidad a los espectadores al aire de La Noche de Mirtha. “Está muy bien, cada día más ella y con su temperamento hermoso. Nos está mirando desde la casa”, confirmó ante la consulta de sus invitados.

A pocos meses de que Mirtha cumpla los 100 años el próximo 23 de febrero, en la mesa no tardaron en bromear sobre la gran fiesta de centenario que se avecina. Incluso el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, propuso entre risas llevar los festejos al estadio Mario Alberto Kempes, a lo que Juana le tomó el guante: “Córdoba, allá vamos”.