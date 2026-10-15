Revelan el proyecto que Jorge “El Roña” Castro no llegó a concretar antes de su trágica muerte

Tras la conmoción por el repentino fallecimiento de Jorge “El Roña” Castro a los 59 años, salieron a la luz los planes y sueños que el excampeón mundial de boxeo estaba por cumplir. Su mejor amigo reveló que el deportista se encontraba negociando la producción de su propia biopic para una plataforma, mientras que su pareja, Noelia Vigliarolo, compartió una carta de despedida en la que contó los planes de compromiso y convivencia que tenían.

El ambiente del deporte y del espectáculo continúa conmocionado por el repentino deceso de Jorge “El Roña” Castro en la madrugada del miércoles, luego de sufrir un colapso en el Bingo de Morón. En medio del dolor, las personas más cercanas al histórico boxeador revelaron detalles inéditos de los proyectos que le devolvían la ilusión.

El anhelo de llevar su vida al streaming

En diálogo con las cámaras de Sálvese Quién Pueda, Jonathan Di Primio, mejor amigo del exatleta, reveló que El Roña estaba a un paso de concretar la bioserie sobre su trayectoria pugilística y personal.

“Había un proyecto de una productora; teníamos que juntarnos porque le querían hacer la serie. Estaba contento. Me dijo: ‘Amigo, qué lindo es poder hacer la serie en vida, contar mi historia”, rememoró con emoción su amigo.

Compromiso en la Costa y el desgarrador adiós de su novia

A los proyectos profesionales se sumaba el gran momento personal que atravesaba junto a su pareja, Noelia Vigliarolo. La joven sorprendió al revelar que tenían previsto comprometerse durante una escapada a la Costa Atlántica por el Día de la Madre y adquirir su primera vivienda juntos.

A través de sus redes sociales, Noelia le dedicó unas emotivas palabras de despedida para recordarlo:

“Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida; la casa va a estar vacía sin vos. No sé cómo voy a hacer para seguir sin vos, mi amor; se me fue la vida. Hasta siempre, amor de mi vida”, escribió en su perfil de Instagram junto a postales de sus años juntos.

Los resultados de la autopsia

Respecto a las causas que provocaron el deceso de la leyenda del boxeo argentino, fuentes judiciales informaron que los estudios forenses concluyeron que la muerte se produjo debido a un edema agudo de pulmón desencadenado por una falla cardíaca no traumática.

Aunque en las primeras horas circuló la versión de una descompensación vinculada a la diabetes que padecía, la autopsia descartó irregularidades asociadas a su tratamiento con insulina, cerrando la investigación bajo la órbita de la UFI N° 8 de Morón.