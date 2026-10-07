Reconciliación confirmada: Zaira Nara y Jakob Von Plessen volvieron a apostar al amor

Lo que comenzó como un rumor bomba en la televisión terminó de confirmarse de la forma más inesperada. A cuatro años de una separación marcada por el escándalo del Wandagate y distanciamientos mediáticos, Zaira Nara y Jakob Von Plessen decidieron darle una segunda oportunidad a su historia de amor.

Lo que comenzó como un rumor bomba en la televisión terminó de confirmarse de la forma más inesperada. A cuatro años de una separación marcada por el escándalo del Wandagate y distanciamientos mediáticos, Zaira Nara y Jakob Von Plessen decidieron darle una segunda oportunidad a su historia de amor. La encargada de anunciar la feliz noticia fue la propia madre de la modelo, Nora Colosimo, quien reveló los emotivos motivos que llevaron a la pareja a reencontrarse.

La farándula argentina suma un nuevo e inesperado capítulo de amor. Luego de intensas versiones que indicaban un acercamiento entre Zaira Nara y el empresario de safaris Jakob Von Plessen, la confirmación oficial llegó desde el entorno más íntimo de la modelo.

Durante la emisión de LAM por América TV, la periodista Karina Iavícoli lanzó la primicia al aire: “Me acaban de decir que Zaira estaría otra vez en pareja con Jakob”. Ante la mirada atenta del estudio, Nora Colosimo —madre de Zaira y Wanda Nara, recientemente incorporada como panelista del programa— rompió el silencio con la autorización expresa de su hija.

“Sí, te autorizo”: la palabra de Nora Colosimo

Con una sonrisa que reflejó la alegría familiar, Colosimo contó cómo abordó el tema directamente con la modelo antes de hablar ante las cámaras: “Esta parte es la que a Zaira no le gusta del laburo, pero como yo soy panelista fui a la fuente y se lo pregunté. Y ella me dijo: ‘Mirá, mamá, sí, yo te autorizo a que lo cuentes’”, relató Nora.

Al reflexionar sobre qué motivó este reencuentro tras cuatro años de caminos separados y otras relaciones en el medio —como el romance de la modelo con el polista Facundo Pieres—, Colosimo fue contundente sobre la madurez del vínculo: “Creo que cuando uno se separa es recién cuando conoce a la otra persona. Y ellos son dos muy buenas personas; siempre hubo mucho amor y se respetaron mucho. Estoy muy contenta. La familia nunca se rompió porque son muy buenos padres”, remarcó sobre el rol de ambos con sus hijos, Malaika y Viggo.

Una historia marcada por los desafíos y el desgaste

La pareja había comenzado su relación en 2015 con un romance a la distancia entre Argentina y África que derivó en ocho años de convivencia y dos hijos en común. Sin embargo, en septiembre de 2022 confirmaron su separación tras una fuerte crisis institucional y mediática.

Entre los factores que desgastaron a la pareja en su momento figuraron:

El impacto del Wandagate: La salpicadura mediática por versiones que indicaban que Jakob habría encubierto a Mauro Icardi en su encuentro con la China Suárez en París.

Rumores de infidelidad y diferencias de vida: Versiones cruzadas nunca confirmadas y la distancia entre la intensa carrera mediática de Zaira y la rutina de viajes y campo de Von Plessen.

A pesar de las tormentas del pasado y de haber transitado distintas etapas por separado, la expareja logró priorizar el respeto mutuo y la crianza compartida, sentando las bases para esta segunda oportunidad que hoy celebra toda la familia.