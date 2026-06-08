Receta: cómo hacer tortitas raspadas mendocinas con 4 ingredientes y por menos de $1.600 la docena

Con pocos ingredientes, una preparación más fácil de lo que pensás y baratas, las tradicionales tortitas raspadas vuelven a ser una de las opciones favoritas para los días fríos en Mendoza. Cómo hacerlas en casa paso a paso.

Cuando bajan las temperaturas, hay costumbres que regresan casi de manera automática. El mate caliente, el café de la tarde y las ganas de comer algo rico, y con harina, acompañan el invierno mendocino. Entre todas las opciones caseras, las tortitas raspadas ocupan un lugar especial: son económicas, fáciles de preparar y perfectas para compartir en familia.

Además de ser uno de los productos más representativos de los mendocinos, hacerlas en casa puede resultar mucho más barato que comprarlas. Con apenas unos pocos ingredientes básicos y hacer 12 tortitas puede costar aproximadamente $1.600. Eso sí, la masa tiene unos trucos y secretos para que te queden igual a las de panadería.

La receta de las clásicas tortitas raspadas mendocinas

Para hacer las mejores raspaditas caseras, solo necesitás cinco básicos que seguro tenés en la alacena. La preparación permite obtener cerca de dos docenas de tortitas dependiendo del tamaño que uno elija hacerlas.

Ingredientes

1 kg de harina común 000 (también puede ser 0000): $1.000 podés encontrar más cara o barata, pero tomamos un aproximado)

500 ml de agua tibia, que no esté muy caliente

200 g de grasa vacuna derretida, no muy caliente: $1.900

30 g de sal (una cucharada colmada y un poquito más): $100

½ cucharada de azúcar: $50

Paso a paso: cómo hacer tortitas raspadas caseras (todos los secretos)

La preparación es simple:

En un bowl grande, colocá la harina, la sal y el azúcar. Agregá la grasa derretida y el agua caliente. Después mezclá con una cuchara al principio y luego empezá a amasar con las manos. La masa debe quedar blanda. Amasá durante varios minutos hasta que esté lisa y elástica. Luego formá una bola y dejala descansar tapada por 30 minutos. Dividí la masa en bollitos de unos 90 g cada uno, bollá nuevamente y dejalos reposar otros 10 minutos tapados. Pasado ese tiempo aplaná cada bollo con la palma de la mano (o con un palo de amasar) hasta formar las clásicas tortitas y haceles un pequeño corte en el centro. Colocalas en una placa sin enmantecar (si, porque la masa de por sí ya te queda bastante grasosa) y dejalas reposar 15 minutos más. Llevá al horno precalentado a 180 °C durante unos 20 minutos, hasta que estén doradas.

@mambrunense TORTITAS RASPADAS ▪︎ 1 kg. Harina común 000 ▪︎ 500 ml. Agua caliente ▪︎ 200 gr. Grasa vacuna derretida y caliente ▪︎ 30 gr. Sal ½ cda. Azúcar ♬ sonido original – Edgardo Rios

El resultado son tortitas crocantes por fuera, tiernas por dentro y con el sabor tradicional que las convirtió en un clásico de las panaderías mendocinas.

Ahora sí pone la pava y tomate unos buenos mates o café. Acompañalas con manteca, azúcar, dulce o para los amantes de los salado con algún queso, fiambre, palta, huevo o simplemente solas que son un verdadero placer.