¿Qué dijo Julieta Ortega sobre la separación de su hermano con Julieta Prandi?

La inesperada separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega a tan solo 27 días de haber contraído matrimonio sigue generando esquirlas en el mundo del espectáculo. En medio de los rumores de enemistad familiar, Julieta Ortega rompió el silencio para desmentir categóricamente los conflictos con su excuñada y explicó por qué fue la única de los hermanos presente en la boda.

El fin del matrimonio entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi, concretado a menos de un mes de la boda, continúa acaparando todos los portales de noticias. Ante las versiones que señalaban una fuerte interna y mala relación con el clan familiar, Julieta Ortega decidió dar la cara y poner fin a las especulaciones en su paso por el programa de streaming Bondi Live invitado por Ángel de Brito.

Desmintiendo mitos: la verdad sobre el vínculo con su excuñada

Lejos de alimentar los rumores de odio o internas feroces, la actriz fue tajante al referirse a su trato con Prandi: “Nunca me peleé. Tuvimos muy poco vínculo. No éramos amigas, es verdad”, aclaró de entrada.

Asimismo, se encargó de desvincular los supuestos cortocircuitos con la lealtad hacia su gran amiga Paula Dutil (anterior pareja de Emanuel): “Yo creo que la narrativa de que yo la odiaba o no la quería por Anita es mentira. Se armó porque yo soy amiga de ella, pero te lo juro por mi hijo que jamás tuve una discusión con Julieta”.

Sobre el hermético casamiento que desató tanto revuelo y la ausencia del resto de los hermanos Ortega, Julieta develó los detalles de la organización: “Se armó muy rápido. Habrán dicho ‘invitamos a los padres, no a los hermanos’ y me parecía orgánico. A los dos días mi hermano dijo ‘bueno, los invitamos’ y estaban todos en otra, y yo fui la única que fui de los hermanos. Además, dejó abierta la puerta a una futura reconciliación de la pareja, al opinar que la modelo “se apresuró a sacar el comunicado”.

La palabra de Emanuel Ortega: “No estoy bien”

En la vereda de enfrente, y tras el revuelo mediático, Emanuel Ortega decidió romper el silencio ante las cámaras del ciclo Sálvese quien pueda cuando fue abordado por el cronista. Visiblemente afectado por la situación, el hijo de Palito Ortega optó por la prudencia: “Estoy como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar, son momentos. Les pido disculpas y sepan entender, quisiera conservar esto en el ámbito de lo privado”, expresó con respeto.

El músico remarcó que no tiene intenciones de alimentar polémicas y pidió resguardar el dolor que atraviesa junto a su entorno más íntimo en este difícil trance sentimental.