Profunda conmoción en los medios: murió el reconocido meteorólogo Fernando Confessore a los 58 años

El ambiente del periodismo y la divulgación científica atraviesa una jornada de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Fernando Confessore a los 58 años. El emblemático meteorólogo de TN y El Trece sufrió una descompensación repentina en su vivienda durante la madrugada de este viernes 16 de octubre.

La televisión argentina se viste de luto ante la partida de una de las voces más queridas y respetadas de la meteorología nacional. En las primeras horas de este viernes 16 de octubre, Fernando Confessore falleció de manera imprevista a los 58 años en su domicilio particular ubicado en el barrio porteño de Versalles, dejando una huella imborrable en la audiencia que lo siguió a lo largo de décadas.

La trágica novedad movilizó de inmediato a las fuerzas de seguridad y a los servicios de emergencia médica tras un pedido desesperado de auxilio.

El relato del parte policial y los intentos de RCP

Según consignó el documento oficial de las fuerzas de seguridad, el episodio ocurrió cerca de las 2:00 de la mañana en la vivienda familiar situada sobre la calle La Huella al 6200. Fue su esposa, Paula Gabriela Franco, quien advirtió la emergencia y llamó a la policía al ver que el periodista se desvanecía de modo repentino mientras se encontraba en el sector de la cocina.

Efectivos policiales arribaron con celeridad e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la espera del personal de emergencias. Posteriormente, los profesionales del SAME continuaron los esfuerzos durante varios minutos de manera ininterrumpida. Pese a las maniobras aplicadas, los médicos constataron el fallecimiento del profesional cerca de las 3:00 de la mañana. Si bien sus compañeros de trabajo señalaron que las primeras hipótesis apuntan a un paro cardíaco, la causa médica final se determinará con los estudios correspondientes.

Tres décadas de trayectoria y el sentido adiós de sus compañeros

Fernando Confessore desarrolló una brillante carrera como meteorólogo, periodista y divulgador científico. Además de integrar el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ingresó a Artear en diciembre de 1995, consolidando más de 30 años de trabajo en las pantallas de TN y El Trece, donde se transformó en una figura cotidiana e imprescindible para informar sobre el clima y las alertas meteorológicas.

Durante las transmisiones matutinas, sus compañeros expresaron su inmenso dolor ante la noticia. El conductor Mario Massaccesi fue el encargado de recordarlo al aire con palabras cargadas de afecto: “Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995. Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”.

En tanto, periodistas como Valeria Sampedro y Nacho Otero remarcaron el impacto emocional que atraviesa el equipo de trabajo y la familia del querido profesional mientras asimilan la pérdida.