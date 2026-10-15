Preocupación por la salud de Denisse González: fue internada por cuarta vez en el año y anunció su retiro temporal de las redes

La salud de Denisse González vuelve a encender las alarmas entre sus seguidores y en el ambiente del espectáculo. La exparticipante de Gran Hermano fue internada por cuarta vez en lo que va del año debido a una fuerte baja en su nivel de plaquetas, consecuencia de la enfermedad autoinmune que padece desde hace varios meses.

La lucha de Denisse González contra su delicado cuadro médico sumó un complejo capítulo en las últimas horas. La influencer y ex participante de Gran Hermano debió ser hospitalizada nuevamente tras registrarse un desplome en el nivel de plaquetas en sangre, un problema recurrente que viene afectando su día a día.

La joven padece púrpura trombocitopénica inmune, una afección autoinmune en la cual el propio organismo ataca y destruye sus plaquetas. Mientras que los valores normales de un adulto oscilan entre las 110.000 y 450.000 unidades, Denisse atravesó cuadros críticos a lo largo de este proceso: en julio llegó a tener 3.000 plaquetas y en agosto tocó un piso de apenas 1.000, lo que requirió severos cuidados médicos e intervenciones como punciones de médula.

Un mensaje de pausa para priorizar la salud

A diferencia de otras intervenciones en las que brindó detalles técnicos de su evolución, esta vez Denisse optó por la cautela y la desconexión mediática. Junto a una imagen tomada desde la cama de la clínica, la exparticipante expresó: “Voy a tomarme unos días para descansar y enfocarme en mi salud. Gracias por acompañarme siempre”, escribió en su cuenta de Instagram.

La decisión de reducir su exposición digital busca canalizar todas sus energías en el tratamiento médico. Aunque a mediados de septiembre los profesionales creyeron haber encontrado el esquema farmacológico indicado, el panorama volvió a tornarse inestable.

El silencio y la contención de Bautista Mascia

Hasta el momento, su pareja y ganador del reality, Bautista Mascia, no ha realizado declaraciones públicas sobre esta cuarta internación. Sin embargo, en cada una de las ocasiones anteriores se mantuvo firme a su lado durante el proceso.

En publicaciones previas, la propia Denisse supo remarcar la importancia de su contención afectiva en medio del dolor: “Con vos todo se hace más llevadero. El verdadero significado de estar en las buenas y en las malas”, llegó a dedicarle en sus plataformas.