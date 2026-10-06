¿Picaron en punta? Tres famosos siguen invictos y avanzan a paso firme en MasterChef Celebrity

La competencia culinaria más vista del país no da tregua. Tras la dolorosa salida de Pachu Peña en el primer domingo de eliminación, el capítulo 6 de MasterChef Celebrity desafió a los famosos a rendirle homenaje a la gastronomía francesa elaborando una baguette rellena con carnes cocidas, vegetales frescos, aderezos elaborados y guarniciones crujientes.

Arrancó la segunda semana de MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida y la exigencia del jurado sube de nivel. Con un clásico reto parisino —preparar un sándwich gourmet en baguette con aderezo casero y guarnición—, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Sebastián Presta y Karina Mazzocco mantuvieron su racha perfecta y lograron subir al balcón por segunda vez consecutiva. Además, Diego Ramos y Lizy Tagliani tuvieron su revancha y se metieron en la ansiada noche de beneficios.

Bajo la atenta mirada y evaluación de Damián Betular, Germán Martitegui y la nueva incorporación del jurado, Maru Botana, la noche dejó sorpresas, revanchas y un grupo de participantes que empieza a consolidarse como serios candidatos al título.

Los invictos del certamen

Tres figuras han demostrado estar un escalón por encima del resto al subir al balcón sin conocer el delantal gris en lo que va del programa:

Elizabeth “La Negra” Vernaci: Presentó una baguette de pollo con tomates salteados, rúcula, alcaparras y pepinillos, acompañada por mayonesa casera y papas fritas impecables.

Sebastián Presta: Conquistó a los chefs con un sándwich de lomo, quesos, cebolla y morrón con mayonesa de pickle y espárragos grillados con papas rústicas.

Karina Mazzocco: Dejó una excelente impresión con una baguette de pollo a la manteca con espinaca, cebolla, tomates, mayonesa de palta, alcaparras fritas y peras al roquefort.

La revancha de Lizy Tagliani y Diego Ramos

Luego de haber sufrido en el límite de la eliminación durante el fin de semana, Lizy Tagliani deslumbró con una baguette de bife de chorizo con vegetales salteados, mayonesa de aceitunas y papas fritas, mientras que Diego Ramos se lució preparando una versión de bondiola con camembert, peras, champiñones, panceta crocante y chutney de ciruelas. Ambos lograron abrochar su pasaje directo a la noche de beneficios.

A la noche de última chance

No todos tuvieron la misma fortuna. Por errores de ejecución en el pan, sabores desequilibrados o fallas en las guarniciones, seis participantes recibieron el delantal gris y deberán medirse antes de la gala de eliminación: Campi, Julieta Nair Calvo, Pablo Giralt, Alejandro Lerner, Grego Rossello y Mike Amigorena.

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