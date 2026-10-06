“Perdiste tu oportunidad”: la picante propuesta de cita de Wanda Nara a Grego Rossello que terminó mal

La química entre Wanda Nara y Grego Rossello continúa generando chispazos en la cocina de MasterChef Celebrity por El 9 Televida. Este lunes 5 de octubre, durante el caótico desafío de la baguette parisina, la conductora se acercó a la mesa de trabajo del participante y desató una conversación cargada de humor, reproches del pasado y sugerentes propuestas.

La segunda semana de MasterChef Celebrity no da tregua con los momentos de complicidad en la pantalla de El 9 Televida. En la gala de este lunes, Wanda Nara y Grego Rossello volvieron a protagonizar un hilarante pase de coqueteo y chicanas en plena preparación del plato. Entre reclamos por ramos de flores no recibidos, aromas a ajo y comparaciones de perfumes, la conductora le ofreció una cita en vivo al influencer, pero terminó cancelando la invitación con una frase tajante.

Todo comenzó cuando el comediante decidió ponderar la elegancia de la conductora: “Estás muy linda, de verdad. Es un chiste todo el juego, pero realmente…”. Lejos de dejar pasar el comentario, Wanda retrucó directo al hueso: “Yo te iba a proponer una primera cita acá”.

Flores mandadas por servicio y perfume “de bebé”

Ante la sorpresa del participante, que le rogó que no jugara con sus sentimientos, la charla viró hacia un viejo reclamo de Grego sobre una supuesta salida frustrada: “Contale a la gente, me dejaste con flores abajo de tu casa, no me recibiste, me mandaste por servicio”, reveló el influencer entre risas.

Wanda no tardó en responder con su firmeza habitual: “Bueno, Grego, ¿vos te pensás que yo soy tan fácil? Que por un ramito de flores y un perfume tamaño 50 ml, en dos splashes me lo gasté”.

La tensión continuó cuando la conductora se negó a probar la mayonesa con ajo que preparaba el participante ante la posibilidad de un acercamiento romántico. Rossello aprovechó para consultar si el perfume que llevaba puesto se sentía bien, provocando que la empresaria se acercara a olerlo solo para rematarlo: “Sí, qué suavecito, como de bebé”.

“Perdiste tu oportunidad”: la sentencia final de Wanda

Buscando retomar el ritmo de la cocina para no quedar eliminado, Grego le advirtió que le quedaba poco tiempo de preparación y le sugirió que continuara su recorrido, no sin antes justificarse: “Si me quedo afuera, no te veo más; ese es mi pensamiento, yo tengo que seguir para seguir viéndote todos los días”.

Sin embargo, la respuesta no conformó a la conductora, quien se retiró de la estación dando por terminada la negociación: “Encima que te estoy ofreciendo una cita, me decís que me vaya. Perdiste tu oportunidad”, sentenció entre risas, dejando al participante concentrado en terminar su sándwich para evitar la noche de última chance.

Seguí todos los momentos imperdibles de MasterChef Celebrity en El 9 Televida.