“¿Pensó que era un desodorante?”: la insólita confusión de Wanda Nara con un spray comestible en MasterChef Celebrity

La cocina más famosa del país por la pantalla de El 9 Televida volvió a regalar un momento desopilante que ya se instaló entre lo más comentado de la semana. La conductorade MasterChef Celebrity protagonizó un blooper imperdible: confundió un spray culinario con un desodorante.

Las cocinas de MasterChef Celebrity no dan tregua, pero a veces los momentos de mayor distensión superan por completo a la competencia gastronómica. En una de las emisiones más divertidas del ciclo por la pantalla de El 9 Televida, la anfitriona Wanda Nara se convirtió en la indiscutida protagonista de un blooper que sorprendió tanto al jurado como a las celebridades.

Mientras supervisaba de cerca las estaciones de trabajo y recorría los mesones repletos de utensilios y productos, la empresaria agarró un envase en aerosol sin advertir de qué se trataba.

El blooper del aerosol: ¿Rexona o spray de cocina?

Convencida de que se encontraba frente a un clásico desodorante corporal —específicamente un formato similar a un Rexona—, la mediática no dudó en aplicarse el producto directamente sobre el cuerpo, pensando en refrescarse en medio del calor del estudio.

Sin embargo, el alivio duró pocos segundos: al notar el aroma, la textura y caer en la cuenta de que tenía en sus manos un spray comestible destinado a las preparaciones de pastelería y cocina, la risa generalizada se apoderó del estudio.

Lejos de ocultar el divertido error, la propia conductora se sumó a las carcajadas, reconociendo el blooper que rápidamente se volvió viral en las redes sociales y generó todo tipo de comentarios entre los televidentes que siguen noche a noche el certamen.

No te pierdas ningún detalle, perlitas y los momentos más desopilantes de MasterChef Celebrity por El 9 Televida.