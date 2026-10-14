Pase de factura en MasterChef Celebrity: la picante respuesta de Wanda Nara a Karina Mazzocco

Las grabaciones de MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida no dejan de generar chispazos entre las figuras del espectáculo. Wanda Nara visitó la estación de cocina de Karina Mazzocco y aprovechó la oportunidad para sacarle un “talonario de facturas” acumuladas durante años.

El ambiente dentro de la cocina más famosa del país sigue al rojo vivo. En una emisión cargada de indirectas por El 9 Televida, la anfitriona Wanda Nara protagonizó un mano a mano desopilante y tenso con Karina Mazzocco, quien se sumó al concurso como participante para mostrar una faceta completamente diferente a la periodística.

Todo comenzó cuando Mazzocco buscó complicidad en la conductora tras sentir que le habían asignado una prueba compleja: “Wanda, vos sabés, ¿no?, que me mandaron acá para arruinarme la vida”. Sin dudarlo, la mediática le advirtió entre risas: “Te quieren perjudicar, te quieren echar”.

“Soportar como hacía yo cuando hablaban mal de mí en tu programa”

Buscando un consejo para sobrellevar la presión del programa, la expresentadora de A la tarde le preguntó qué haría en su lugar. La respuesta de Wanda congeló por unos segundos la sonrisa del estudio: “Y soportar como hacía yo cuando hablaban mal de mí en tu programa. Tenés que ponerte un chaleco antibalas como hacía yo”, le recriminó sin filtro la empresaria.

Sorprendida por el directo pase de facturas, Mazzocco reconoció el momento: “Ah, ¿y justo ahora me venís a hablar de eso? Wanda sacó el talonario de facturas”. La mediática continuó enumerando algunos de los polémicos zócalos que solían dedicarle en la televisión abierta, como “Mastertongo” o “Master Wanda”.

“Te resistí mucho tiempo, pero ahora me caés muy bien”

Frente al descargo, Karina buscó poner paños fríos y dar vuelta la página: “Se pudieron haber dicho muchas cosas, pero bueno, ya está, el tiempo pasó y hoy somos compañeras”. Acto seguido, la participante se sinceró sobre los prejuicios que tenía sobre la empresaria antes de conocerla en persona: “Igual, yo te resistí mucho tiempo, Wanda. Te resistía. Pero no, ahora me caés muy bien”, le confesó cara a cara.

Con alivio y complicidad, Wanda celebró el gesto con un “Qué suerte, Kari”, al tiempo que Mazzocco explicó que aceptó el reto del reality para romper con la timidez y permitirse mostrar un perfil diferente al que el público acostumbra a ver en ella.

La charla cerró con la bendición de la anfitriona para la incipiente cocinera: “Me encanta. Bueno, bienvenida a mi team. Espero que no te vayas”.

Seguí todas las internas, cruces mediáticos y momentos virales de MasterChef Celebrity esta noche por la pantalla de El 9 Televida.