“Para eso me pagan”: el filoso dardo de Damián Betular que salpicó a Maru Botana en MasterChef Celebrity

En medio de la complicada devolución a Elizabeth “La Negra” Vernaci por unos cupcakes con problemas de cocción y frosting, Damián Betular sorprendió a todos al probar la parte quemada del plato y lanzar una filosa frase que resonó como una indirecta para Maru Botana.

Las galas de repostería en MasterChef Celebrity suelen encender las pasiones y dejar momentos inolvidables en la pantalla de El 9 Televida. Esta vez, la protagonista de la jornada fue Elizabeth “La Negra” Vernaci, quien debió enfrentar al tribunal evaluador tras sufrir severas complicaciones con la temperatura del horno y la consistencia de su frosting.

Sin embargo, más allá de los fallos culinarios, la atención se la llevó un picante intercambio entre los miembros del jurado.

“Hay que comer todo”: el filoso dardo de Betular

Al momento de catar la preparación de la locutora, Vernaci intentó frenar a Damián Betular al advertirle que evitara la zona que se había quemado por el exceso de calor. Lejos de esquivar el bocado, el pastelero estrella decidió probar el cupcake por completo y lanzó una contundente aclaración: “Hay que comer todo. Para eso me pagan”, sentenció Betular con ironía.

La frase no pasó desapercibida en el estudio y fue leída rápidamente como una alusión sutil hacia Maru Botana, quien suele ser más cautelosa y acotada a la hora de probar las preparaciones accidentadas de los participantes.

El cruce por el abatidor y la chicana a Germán Martitegui

Antes del comentario de Betular, Maru Botana había cuestionado con dureza la crema del postre, señalando que estaba “un poquito cortada” y sugiriendo un mal uso del abatidor de frío. Vernaci, aunque reconoció que el resultado fue “un espanto”, justificó la falla en la potencia del horno: “Si Maru lo dice, le voy a hacer caso. Pero el horno, chicos, estaba muy fuerte”.

El clima de tensión se alivió cuando la participante y Betular aprovecharon la ausencia temporal de Germán Martitegui para bromear en vivo. “Hablemos mal si no está”, propuso entre risas el pastelero ante la advertencia de Wanda Nara de que el chef podía estar mirando la emisión.

Finalmente, la jurada invitada Dolli Irigoyen aportó un manto de piedad y felicitó a La Negra por su trabajo: “Te vi trabajar muy bien y concentrada. Muy buena la idea de ponerle frambuesas frescas y no colorante”, destacó para cerrar la devolución con aplausos.

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