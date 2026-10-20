Nuevo disco en camino y show histórico: María Becerra anunció “Lure” y será la estrella de la Marcha del Orgullo

María Becerra revolucionó la escena musical en las últimas horas con un doble anuncio que encendió a sus fanáticos. Por un lado, la “Nena de Argentina” utilizó sus redes sociales para dar las primeras pistas de su próximo proyecto discográfico titulado “Lure”. Por otro lado, la artista confirmó que será la encargada de realizar el show de cierre de la 35ª Marcha del Orgullo el próximo 7 de noviembre.

La “Nena de Argentina” atraviesa uno de los momentos más prolíficos y esperados de su carrera. Este lunes 19 de octubre, la cantante sorprendió a sus millones de seguidores al publicar un sugerente video en sus redes sociales para oficializar el desembarco de su nuevo trabajo conceptual denominado “Lure”.

El material audiovisual muestra a la artista durante la sesión de fotos de la portada de su anterior disco, Quimera (editado el 20 de noviembre de 2025). En la secuencia, guarda ese álbum en su colección de vinilos, selecciona un disco negro inédito y reproduce unos pocos segundos de una canción totalmente nueva. Para cerrar, muestra una gorra con la leyenda de su nuevo proyecto y una frase enigmática: “La misma piel. Otros instintos. LURE”.

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Cierre estelar en la 35ª Marcha del Orgullo

El impacto del anuncio musical coincidió con la confirmación de su participación en uno de los eventos masivos más importantes del país. La organización oficial (@MarchaOrgulloAR) anunció que María Becerra será la encargada de brindar el show de cierre de la 35ª edición de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires, el próximo sábado 7 de noviembre de 2026.

La jornada conectará la Plaza de Mayo con el Congreso de la Nación en una movilización que combinará la celebración de la diversidad con reclamos históricos de la comunidad LGBTIQ+. La cantante será presentada en el escenario principal por el creador de contenido Martín Cirio, en una presentación que promete convocar a una multitud.

Las definiciones sobre Tini, Lali y el casamiento del año

En paralelo a sus novedades artísticas, la cantante brindó declaraciones donde analizó el presente de la escena pop nacional y confirmó su presencia en la boda de su amiga Tini Stoessel: “Sí, ya nos mandaron la invitación con el dress code. Estamos viendo qué nos ponemos con Juli”, reveló entre risas.

Al ser consultada sobre el reciente abrazo histórico sobre el escenario entre Tini Stoessel, Lali Espósito y Marilina Bertoldi, la artista no ocultó su emoción: “¡Lloré! Qué momento icónico, qué necesario. Ese abrazo entre ellas fue precioso”. Sobre la supuesta rivalidad que distanció a las divas del pop durante años, sentenció que el cruce sirvió para cerrar definitivamente esa brecha: “Obvio, totalmente. Andá a saber qué las había rivalizado en su momento. Cosas más de chicas o de los demás”.