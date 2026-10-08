Noche de “tortillas voladoras” en MasterChef Celebrity: el sincericidio de Marta Fort que se robó todas las miradas

La séptima noche de MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida tuvo todos los ingredientes: tensión, un desafío técnico de “tortillas voladoras” en duplas y momentos desopilantes. La gran protagonista de la emisión fue Marta Fort, quien junto a Morena Beltrán presentó un arriesgado plato. Sin embargo, más allá de las críticas gastronómicas del jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, la hija de Ricardo Fort se volvió viral tras acorralar a Betular con una insólita y picante frase en plena degustación.

Una nueva y exigente jornada de competencia se vivió en la cocina de MasterChef Celebrity de El 9 Televida. En esta oportunidad, seis duplas de participantes —armadas estratégicamente por Hernán “Mala Fama” Coronel tras ganar la medalla de plata— debieron enfrentarse al clásico reto de las “tortillas voladoras”, debatiendo sobre técnicas, ingredientes y el punto exacto entre una preparación cocida y babé.

La dupla conformada por Marta Fort y Morena Beltrán apostó fuerte: elaboraron una tortilla de papas rellena con tomates secos, champiñones, cebolla y jamón ibérico, acompañada por una elaborada ensalada de peras y cebollas caramelizadas con roquefort, nueces y rúcula.

El desopilante comentario que dejó mudo a Betular

Mientras Damián Betular probaba minuciosamente cada elemento del plato, la heredera del imperio chocolatero lanzó un sincericidio que descolocó por completo al pastelero: “Me ‘hoteó’ esa forma de chupar el tenedor”, disparó Marta entre risas.

Ante el desconcierto inicial del jurado, Morena Beltrán intervino rápidamente con un tentativo “Cuidado, Betu”, mientras el pastelero, entre tentado y sorprendido, logró salir del paso con elegancia: “Voy a hacer de cuenta que no escuché nada, Marta”. Detrás de cámara, la joven participante reconoció entre risas que mantiene un gran ida y vuelta con el chef: “Él se caga mucho de risa conmigo”.

Devolución técnica: “acorchada” pero con la mejor vinagreta

Al margen de los chistes, el tribunal gastronómico completó una evaluación llena de matices:

Germán Martitegui: Celebró la vinagreta de la dupla calificándola como “una bocanada de aire fresco en una noche de vinagretas chirlas” , aunque advirtió que la tortilla quedó “acorchada” por exceso de cocción en el huevo.

Maru Botana: Destacó la química entre ambas: “Trabajaron bien, me gustó la dupla y la sinergia que tuvieron” , aunque sugirió no sobrecargar tanto la mezcla de sabores.

Damián Betular: Le restó dramatismo a las fallas de textura: “No está mal. Cuando vean una mala devolución, se van a dar cuenta de que esta no era. Tienen la primera gran vinagreta de la temporada, ¿qué más quieren?”

Así fueron las 6 duplas de “tortillas voladoras”

La intensa noche de evaluación dejó al descubierto distintas propuestas sobre la mesa del jurado:

Luck Ra y Julieta Poggio: Tortilla de papas con ensalada tabulé reversionada. Nazareno Casero y Paula Trapani: Tortilla española con ensalada fresca y aderezo de wasabi. Josefina “China” Ansa y Rocío Robles: Tortilla rellena de chorizo colorado y mozzarella con vinagreta cítrica. Morena Beltrán y Marta Fort: Tortilla rellena de tomates secos, jamón crudo y champiñones con ensalada de peras. Hernán “Mala Fama” Coronel y Pablo Migliore: Tortilla con ensalada de rúcula, bocconcinos, morbier, almendras y “chimiriqui”. Luciana Geuna y Edith Hermida: Tortilla rellena de mozzarella y parmesano con dressing de yogurt.

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