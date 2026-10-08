“No puedo salvarte”: Harun dejará contra las cuerdas a Maral en un capítulo decisivo de Bahar

Las noches de El 9 Televida se convulsionarán con giros dramáticos en Bahar. Entre este jueves y el viernes, las repercusiones del escandaloso beso entre Maral y Uras llegarán a su punto más crítico. Harun citará a la residente para dejarle en claro algo determinante. Enterate lo que pasará, acá.

La tensión en los pasillos del hospital alcanzará niveles insostenibles en los próximos capítulos de Bahar, la superproducción turca que atrapa a la audiencia mendocina por la pantalla de El 9 Televida. Tras el escándalo provocado por el beso entre Maral y Uras, las consecuencias operativas y sentimentales comenzarán a ejecutarse sin piedad.

En una reunión clave fuera del centro médico, la joven residente descubrirá que su principal respaldo le soltará la mano en el momento más crítico.

Una reunión sin rodeos y el fin de las manipulaciones

Harun citará a Maral en una cafetería para comunicarle una resolución definitiva y tajante: no intervendrá para detener las sanciones disciplinarias que se avecinan. Inflexible frente a los intentos de manipulación de la joven, el jefe médico le advertirá que no se dejará arrastrar por el desastre y le dejará en claro que ya no habrá margen de maniobra ante la junta médica inminente.

Rápidamente, la angustia de Maral se transformará en indignación y le reprochará que permita tanto su despido como el de Uras. Sin embargo, Harun cortará el reclamo de raíz, recordándole que está absolutamente cansado de limpiar los errores que ella deja a su paso.

Sin aliados y con las horas contadas

Pese a que la residente intentará disculparse reconociendo que no supo comportarse, Harun será contundente al remarcarle que ni siquiera pudo cumplir con su única responsabilidad dentro del hospital. Con esta sentencia, Maral comprenderá que se ha quedado completamente sola y que esta vez nadie acudirá en su rescate.

En paralelo a la crisis laboral, el plano sentimental sufrirá un quiebre irreparable. Seren apartará definitivamente a Uras de su vida tras un enfrentamiento cargado de dolor, marcando un camino de no retorno para los protagonistas.

No te pierdas estos capítulos decisivos de Bahar, este jueves y viernes, por la pantalla de El 9 Televida.