Murió Piero: la tragedia familiar que marcó su vida y su inesperado vínculo con Mirtha Legrand

El cantautor murió a los 81 años. Fue padre de cuatro hijos, atravesó la muerte de su primogénito y, a través de Juan de Benedictis y su nieta Ámbar, quedó unido al entorno familiar de Mirtha Legrand.

Piero Antonio Franco de Benedictis murió el 7 de octubre de 2026 a los 81 años y dejó una historia personal atravesada por grandes éxitos musicales, dos matrimonios, cuatro hijos y una dolorosa pérdida familiar. El cantautor sufrió la muerte de su primer hijo, Mariano, cuando tenía apenas 40 días de vida, y años después su familia quedó vinculada al clan de Mirtha Legrand a través de su hijo Juan de Benedictis, quien tuvo una hija, Ámbar, con Juana Viale.

La muerte de su primer hijo, una tragedia que lo marcó

El primer matrimonio de Piero fue con María Laura Lampreabe, con quien tuvo a sus dos primeros hijos. El mayor, Mariano, murió de muerte súbita cuando apenas tenía 40 días de vida.

La pérdida quedó profundamente marcada en la historia personal del cantante. Años después, Piero recordó aquel momento en una entrevista y describió el dolor de haber tenido a su hijo muerto en sus brazos.

Después nació Juan de Benedictis en 1975. El vínculo entre padre e hijo también quedó atravesado por el recuerdo de Mariano.

Según una anécdota incluida en la biografía autorizada de Piero, mi querido Piero, cuando Juan tenía cuatro años, le pidió a su padre que no estuviera triste. Ante la pregunta de Piero sobre el motivo, el niño respondió: “Porque Marianito soy yo”.

Juan de Benedictis y el vínculo con Juana Viale

Juan de Benedictis siguió los pasos artísticos de su padre. Se dedicó a la música, la actuación y la docencia, y durante un período integró la banda de Piero, con quien compartió escenarios, ensayos y giras.

Pero su historia personal también terminó vinculando a Piero con una de las familias más reconocidas del espectáculo argentino. A comienzos de los años 2000, Juan mantuvo una relación con Juana Viale, nieta de Mirtha Legrand. De esa pareja nació Ámbar de Benedictis el 30 de marzo de 2003.

Así, Ámbar se convirtió en la nieta mayor de Piero y en bisnieta de Mirtha Legrand, generando un vínculo familiar entre el cantautor y el clan Viale.

El especial vínculo de Piero con su nieta Ámbar

Ámbar de Benedictis mantuvo una relación cercana con su abuelo. En abril de 2025, cuando Piero cumplió 80 años, la joven lo visitó y compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales.

Mariana Schettini, su segunda esposa y madre de sus otros hijos

Después de su primer matrimonio, Piero formó pareja con Mariana Schettini, docente vinculada al mundo de las artes.

Juntos tuvieron otros dos hijos: Giuliano de Benedictis, nacido en 2002, y Fiorella de Benedictis, nacida en 2003. La pareja mantuvo su vida privada alejada de la exposición mediática. Durante sus años juntos dividieron su tiempo entre Buenos Aires y Córdoba, mientras Piero reducía progresivamente sus apariciones en grandes escenarios.