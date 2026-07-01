Mundial 2026: la Selección Argentina mantuvo su cábala con un nuevo asado antes de viajar a Miami

El plantel liderado por Lionel Scaloni compartió una noche de camaradería en Kansas City. Hubo música elegida por Lautaro Martínez, bromas de Emiliano “Dibu” Martínez y un menú “light” antes del trascendental cruce ante Cabo Verde por los 16avos de final.

En la antesala de los cruces de eliminación directa del Mundial 2026, la Selección Argentina no deja ningún detalle librado al azar y se apoya firmemente en sus rituales sagrados. Antes de armar las valijas y dejar la ciudad de Kansas City, el plantel comandado por Lionel Scaloni celebró su cuarto asado en lo que va de la competencia, una clásica costumbre que ya se consolidó como la gran cábala de la delegación en la Copa del Mundo y que mantiene en vilo a los hinchas locales a través de la cobertura especial de El 9 Televida.

El íntimo momento de distensión fue revelado en las redes sociales por el propio presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quien subió un video desde la concentración con una frase cargada de complicidad: “Light, como dice el Dibu. Cuarto asado con la banda en Kansas City”. La filmación expuso el excelente clima humano y la unión que reina en el bando campeón del mundo de cara al próximo gran objetivo.

Cumbia, bromas del “Dibu” y los cortes en la parrilla

Como ya viene ocurriendo en los encuentros previos alrededor del fuego, el delantero Lautaro Martínez se adueñó de los parlantes y se encargó de musicalizar la velada. El “Toro” optó por un clásico de la cumbia argentina: el tema “Pídeme la luna”, en la popular versión del grupo Re Piola, musicalizando una cena repleta de risas y anécdotas.

Por su parte, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez se llevó todas las miradas con sus habituales ocurrencias frente a la cámara. Con su característico sentido del humor, el arquero marplatense chicaneó a los cocineros y mostró en detalle la parrilla repleta de los grandes clásicos nacionales: diversos cortes de carne vacuna, chorizos y pollo, un menú que busca mantener las raíces y la energía del equipo en tierras norteamericanas.

Destino Miami: se viene el choque ante Cabo Verde

Esta distendida cena marcó el punto final de la estadía de la Albiceleste en Kansas City. La agenda del seleccionado marca que este miércoles se llevará a cabo el último entrenamiento a puertas cerradas en dicha localidad para ultimar conceptos tácticos, y posteriormente la delegación emprenderá el vuelo rumbo a Miami.

En la costa de Florida continuará la puesta a punto para el partido de 16.º de final frente a Cabo Verde. El encuentro ante el combinado africano se disputará este viernes a partir de las 19:00 (hora argentina) en el imponente Hard Rock Stadium, donde la Scaloneta buscará un triunfo que la meta directo en los octavos de final. Recordamos que todas las alternativas, la previa y el postpartido de la Selección los podés vivir en Mendoza de manera intensiva por la pantalla de El 9 Televida.