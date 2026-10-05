Multas de $38.000 en Godoy Cruz: por qué sancionaron a decenas de autos tras el Mundial del Café

Muchos mendocinos concurrieron al Espacio Arizu este fin de semana, sin embargo, cuando salieron se encontraron con decenas de multas por estar mal estacionados. Las redes sociales se llenaron de mensajes donde los asistentes cuestionaron la falta de carteles y marcas en el lugar.

El Mundial del Café en Godoy Cruz convocó a más de 18.000 personas durante el fin de semana, pero para algunos visitantes la jornada terminó con una sorpresa. Al regresar a sus vehículos, varios conductores encontraron multas de alrededor de $38.000 por haber estacionado sobre el margen izquierdo de calle Belgrano, frente a la Bodega Arizu. La situación generó reclamos en las redes sociales donde los conductores cuestionaron principalmente la falta de señalización que indicara que no estaba permitido estacionar en ese sector.

El Mundial del Café celebró su cuarta edición en Godoy Cruz. La Bodega Arizu recibió a miles de mendocinos que se acercaron a la propuesta organizada por la Municipalidad en coorganización con la firma Bruno Brown. Muchos disfrutaron de demostraciones en vivo, degustaciones y de más de 28 emprendimientos gastronómicos. Sin embargo, cuando salieron de nuevo a la calle se llevaron una sorpresa.

Es que había decenas de autos con multas de $38.000. La infracción se produjo por el lugar en el que estaban estacionados los vehículos. Calle Belgrano es de sentido único y la normativa establece que los vehículos deben estacionarse sobre el costado derecho de la calzada, respetando el sentido de circulación.

Por este motivo, dejar el auto sobre el margen izquierdo constituye una infracción, aun cuando en el lugar no haya un cartel específico que indique la prohibición.

Existe una excepción: el estacionamiento sobre la izquierda puede estar permitido cuando hay una autorización expresa mediante señalización, como carteles verticales o espacios especialmente delimitados.

Según la explicación brindada por el municipio, esa autorización no existe en el sector ubicado frente al Espacio Arizu. Por eso se aplicaron las multas a los vehículos que estaban estacionados sobre ese margen.

El reclamo de los conductores por la falta de señalización

El principal cuestionamiento de quienes fueron sancionados estuvo relacionado con la señalización del lugar. A través de las redes sociales, varios asistentes señalaron que no habían visto carteles que indicaran expresamente que estaba prohibido estacionar sobre el margen izquierdo.

También cuestionaron que los cordones no estén pintados de una manera que permita identificar rápidamente una restricción para estacionar.

Qué dice la Ley de Tránsito sobre el estacionamiento

Desde la comuna señalaron que Godoy Cruz, al igual que el resto de los departamentos de Mendoza, aplica la Ley Provincial de Tránsito N° 9024, en línea con los criterios establecidos por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

La regla general establece que el estacionamiento debe realizarse sobre el costado derecho de la calzada, de manera paralela al cordón y respetando el sentido de circulación.

Por lo tanto, en una calle de una sola mano, la ausencia de un cartel no significa que el margen izquierdo esté automáticamente habilitado. Para estacionar sobre ese sector debe existir una autorización expresa, ya sea mediante señalización vertical o a través de espacios específicamente delimitados.