Momento de tensión en MasterChef Celebrity: Alejandro Lerner quemó a Maru Botana con aceite hirviendo en la cara

La cocina más famosa del país vivió una noche accidentada y llena de drama. Durante la gala de eliminación de MasterChef Celebrity, la tensión no solo estuvo puesta en los platos, sino en un insólito y peligroso incidente que tuvo como protagonistas al músico Alejandro Lerner y a la jurado Maru Botana.

Un momento de extrema tensión se vivió en la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida. Mientras supervisaba la cocina, la jurado Maru Botana le advirtió a Alejandro Lerner sobre la temperatura del aceite para sus milanesas. Segundos después, al tirar la carne a la sartén, un salpicón de aceite caliente fue a parar directamente al rostro de la pastelera, alcanzándole un ojo. El cruce con miradas congeladas, el descargo del músico y el primer eliminado de la temporada.

Todo ocurrió cuando Maru recorría las estaciones de trabajo para evaluar la elaboración de unas milanesas de corte con hueso. Al acercarse a la mesa del cantautor, le dio una recomendación precisa para evitar sobresaltos: “¿Cómo viene la milanesa? Ojo que no se te pase este aceite, estate atento…”

Aceite en el rostro y una mirada que lo dijo todo

La advertencia presagió lo peor. Pocos segundos después de la recomendación, Lerner arrojó la milanesa a la sartén y el aceite hirviendo saltó fuera de la paila, impactando de lleno en la cara de la cocinera y alcanzando uno de sus ojos.

Maru reaccionó alejándose de inmediato de la estación para asistirse, generando instantes de seria preocupación en la producción y el resto de los participantes. Afortunadamente, el hecho no derivó en una lesión de gravedad y la chef pudo retomar su rol de evaluación.

Sin embargo, el clima que quedó en el aire fue puro hielo. En el detrás de escena, Lerner rompió el silencio y contó entre risas lo incómodo del momento: “Maru me miró con cara de pute….”, bromeó el cantante para desdramatizar el accidente.

Pachu Peña, el primer eliminado del certamen

Más allá del blooper del aceite, la gala dejó al certamen sin su primer concursante. Alejandro Lerner, Diego Ramos y Pachu Peña quedaron señalados por el jurado —integrado por Germán Martitegui— como los tres peores platos de la jornada.

Finalmente, fue el humorista rosarino quien quedó fuera de la competencia. ¿El motivo? En su “Mila Clown”, decorada con forma de cara de payaso, quedó adherido un trozo de film plástico utilizado durante el martillado de la carne.

“Eso es contaminación física”, sentenció el jurado antes de decretar la salida de Pachu, en una noche que tuvo de todo: plástico en la comida, risas, llanto y aceite en la cara de los jueces.

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