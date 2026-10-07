Misterio resuelto: el detrás de escena de cómo la mamá de Agustín Giay se quedó con el poncho de La Sole en la despedida de Messi

Luego de que Soledad Pastorutti emocionara a todos cantando “Brindis”, el lateral del Palmeiras, Agustín Giay, sorprendió a la artista intercambiando su camperón oficial por el codiciado Poncho Bandera. Ahora, la madre del futbolista, Lorena Bertossi, rompió el silencio y contó los detalles del divertido momento en el que recibió la valiosa joya textil catamarqueña.

La inolvidable velada en Núñez no solo estuvo cargada de lágrimas y fútbol en el triunfo 3-0 ante Benín, sino también de gestos de enorme calidez entre los protagonistas. Uno de los momentos más comentados tras la despedida de Lionel Messi fue el trueque que realizó el joven defensor Agustín Giay con Soledad Pastorutti en pleno centro de la cancha.

A horas del histórico encuentro, Lorena Bertossi, madre del lateral derecho titular en la noche albiceleste, dialogó con Radio La Red y relató cómo vivió desde la tribuna el instante en que su hijo gestó la sorpresa.

“Yo festejando en la tribuna”: la reacción al descubrir el obsequio

Lorena reveló que, mientras La Sole cantaba su icónico tema frente a miles de hinchas, ella admiraba la prenda sin imaginar lo que estaba por suceder: “Estaba cantando la Sole y nosotros estábamos enfrente. Le digo a mi hijo más grande: ‘Qué lindo poncho que tiene la Sole’. Nosotros no veíamos nada de la negociación, pero después, cuando se acercaron, Agustín me mostró que tenía el poncho debajo del brazo y me hacía señas. Yo festejando en la tribuna por el poncho”, recordó entre risas.

El encuentro para la entrega formal fue fugaz, ya que el futbolista de Palmeiras debía abordar un transporte directo al aeropuerto para regresar a Brasil: “Lo vimos un segundo a la salida porque jugaba al día siguiente. Me dio el poncho, la campera azul y se fue. No pudimos hablar nada porque ya estaba concentrado”.

“Le cambié la campera porque tenía frío”: la explicación de Giay

Al día siguiente, ya más tranquilos mediante un intercambio de mensajes, el ex San Lorenzo le explicó a su madre la verdadera razón detrás de su caballerosidad con la artista de Arequito: “Le pregunté cómo hizo y me dijo: ‘Le cambié la campera porque tenía frío la Sole y le dije que mi mamá iba a estar muy contenta por el poncho’”, contó Lorena orgullosa.

Más tarde, el propio Giay subió un emotivo carrete a sus redes sociales despidiendo al capitán rosarino —“Gracias por hacernos sentir parte de algo único”— y cerró la publicación con una postal de su madre luciendo el imponente poncho con una enorme sonrisa.

La valiosa historia del Poncho Bandera

La prenda que se convirtió en el trofeo de la familia Giay es una verdadera obra de arte textil de la artesanía argentina. Se trata del Poncho Bandera, diseñado en 2010 por los artesanos catamarqueños Graciela Carrasco y Ramón Baigorria (del taller Rúa Chaky, en Belén) para las celebraciones del Bicentenario.

La Sole lo había recibido como obsequio en julio pasado durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en Catamarca, y la prenda ya contaba con un místico antecedente futbolero en 2023, cuando el campeón del mundo Lisandro Martínez también posó luciendo el mismo diseño.