Mentiras, emergencias médicas y secretos a punto de caer: todo lo que pasará este jueves en Bahar por El 9 Televida

Las noches de El 9 Televida se convulsionarán este jueves con un capítulo bisagra en Bahar. Por un lado, la farsa de Parla llegará a su fin de la manera más humillante cuando Rengin la encarará frente a sus amigos para desenmascarar que jamás pisó la facultad de Medicina. Por el otro, el hospital vivirá momentos de pura angustia cuando Naz ingresará en estado crítico por una extraña afección autoinmune.

La pantalla de El 9 Televida emitirá este jueves a la noche un episodio cargado de dramatismo, revelaciones e incertidumbre en Bahar. Las tramas cruzadas de los personajes principales alcanzarán puntos de no retorno tanto en el plano familiar como en los pasillos del hospital.

Por un lado, la doble vida de Parla explotará en mil pedazos, mientras que en los quirófanos, Bahar y Evren deberán librar una carrera contrarreloj contra la muerte.

Rengin desenmascarará la mentira de Parla en la casa de Bahar

La tranquilidad en el hogar de Bahar se romperá de manera drástica. Parla arribará al lugar esperando compartir un momento distendido con Umay y Yusuf, pero se chocará de frente con su madre, Rengin, quien la esperará en la puerta para confrontarla sin piedad.

Luego de cruzarse con uno de los supuestos docentes universitarios, la ginecóloga descubrirá la peor verdad: Parla jamás asistió a la facultad ni cursó la carrera de medicina. Acorralada y fuera de sí, la joven acusará a sus amigos de haberle tendido una trampa, pero la firmeza de Rengin expondrá el engaño ante todos. Superada por la vergüenza y la tensión, Parla saldrá huyendo a toda velocidad sin que sus allegados puedan alcanzarla, dejando un enorme interrogante sobre su paradero.

Alerta médica y un secreto de paternidad al borde del abismo

En paralelo, la emergencia se apoderará del centro de salud con el ingreso de Naz en estado crítico. Con un embarazo de alto riesgo, la joven sufrirá un colapso con bradicardia severa que obligará a Bahar y a Evren a intervenir de urgencia para reanimar al bebé y a la madre.

Tras lograr estabilizarla en una maniobra extrema, los estudios médicos arrojarán un diagnóstico complejo: Naz padece encefalitis provocada por su propio sistema inmunitario. Mientras Bahar y Evren aplicarán un agresivo tratamiento experimental para frenar el ataque del organismo, la verdadera bomba del episodio permanecerá oculta en la conciencia de la paciente inconsciente: el bebé que espera Naz no es hijo de Evren, sino fruto de una inseminación artificial secreta realizada en la clandestinidad.

Si Naz no logra reaccionar al tratamiento, el secreto sobre el origen de la criatura podría quedar enterrado para siempre. Pero si despierta, deberá enfrentar las graves secuelas de su salud y la inminente exposición de la mentira que destruiría por completo su vínculo con Evren.

No te pierdas este impactante y decisivo episodio de Bahar, este jueves a la noche en la pantalla de El 9 Televida.