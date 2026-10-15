Morosidad del Impuesto Automotor en Mendoza: ATM aclaró qué pasa con las deudas

ATM informó que la morosidad del Impuesto Automotor fue del 25% en 2025 y explicó por qué otras mediciones se acercan al 50%. Además, descartó una moratoria general y anticipó descuentos de hasta el 35% para los contribuyentes cumplidores en 2027.

La morosidad del Impuesto Automotor en Mendoza volvió a estar en el centro del debate durante el análisis de los proyectos de Ley Impositiva y Avalúo 2027 en la Legislatura provincial. Ante las consultas sobre el nivel de incumplimiento, la Administración Tributaria Mendoza (ATM) aclaró qué cifras corresponden a deudas efectivas y cuáles incluyen obligaciones que todavía no habían vencido.

El titular del organismo, Alejandro Donati, sostuvo que la morosidad registrada en 2025 se mantuvo dentro de los parámetros históricos y advirtió que todavía es prematuro sacar conclusiones definitivas sobre 2026. También descartó la implementación de una moratoria general y destacó que el proyecto impositivo para el próximo año contempla mantener beneficios para quienes cumplen con sus obligaciones.

Cuánto es la morosidad del Impuesto Automotor en Mendoza

Durante la presentación ante la Legislatura, ATM diferenció dos indicadores que suelen confundirse al analizar el cumplimiento tributario.

Según los datos expuestos por Donati, la morosidad del Impuesto Automotor fue del 25% en 2025, un nivel que se encuentra dentro del rango histórico de entre el 25% y el 30%.

En cambio, la referencia cercana al 50% responde a una medición más amplia, que contempla cuotas pendientes, deudas y vencimientos que todavía no se habían cumplido. Por eso, ambas cifras no representan exactamente el mismo indicador.

El funcionario también pidió cautela al evaluar los números de 2026, ya que el período todavía no había terminado y algunos contribuyentes suelen regularizar su situación durante los últimos meses del año.

El titular de ATM agregó que el comportamiento del Impuesto Automotor se mantiene dentro de los parámetros esperados y que, por el momento, no observa motivos para modificar la estrategia tributaria de la provincia.

Qué pasa con el Impuesto Automotor durante 2026

La recaudación del Impuesto Automotor en Mendoza acompaña la inflación acumulada durante 2026. Sin embargo, aclaró que el balance definitivo recién podrá realizarse una vez cerrado el período fiscal.

El funcionario explicó que todavía quedaba una cuota por vencer y que muchos contribuyentes suelen ponerse al día antes de finalizar el año para conservar los descuentos previstos para el ejercicio siguiente.

Mientras tanto, ATM mantiene herramientas para recuperar obligaciones impagas. Entre ellas se encuentran las notificaciones, los planes de pago y las medidas de cobro, incluidos los embargos cuando corresponden.

¿Habrá una moratoria de ATM para quienes tienen deudas?

ATM descartó una moratoria tributaria general para quienes acumulan obligaciones impagas desde hace tiempo.

Esto no significa que no existan alternativas para regularizar obligaciones. ATM mantiene planes de pago y herramientas de cobro, además de descuentos sujetos a requisitos específicos.

Qué descuentos habrá en los impuestos de Mendoza durante 2027

El proyecto de Ley Impositiva 2027 contempla mantener beneficios para quienes cumplen con sus obligaciones tributarias. Según lo informado durante la presentación, las bonificaciones para los impuestos patrimoniales podrían alcanzar una reducción de hasta el 35%, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Entre los beneficios mencionados se encuentran:

10% de descuento para quienes tengan canceladas las obligaciones vencidas al 31 de diciembre de 2026.

para quienes tengan canceladas las obligaciones vencidas al 31 de diciembre de 2026. 10% adicional para quienes también hayan mantenido al día los impuestos vencidos al 31 de diciembre de 2025.

para quienes también hayan mantenido al día los impuestos vencidos al 31 de diciembre de 2025. 5% de descuento por cancelar el impuesto anual completo dentro de los vencimientos establecidos.

por cancelar el impuesto anual completo dentro de los vencimientos establecidos. 10% adicional para quienes no registren deuda vencida al 31 de diciembre de 2026, según las condiciones previstas.

La aplicación de las bonificaciones dependerá de los requisitos correspondientes a cada tributo y de la situación fiscal de cada contribuyente. Además, al tratarse de beneficios incluidos en un proyecto impositivo, su aplicación queda sujeta a la aprobación y las condiciones definitivas de la normativa.

Por eso, quienes tengan obligaciones pendientes deberán revisar su situación fiscal y consultar las condiciones de ATM para saber si pueden acceder a los descuentos de 2027.