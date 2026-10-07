“Me lo hice por él”: el emotivo tatuaje de Muna Pauls para homenajear a un integrante muy especial de su vida

En medio del afianzamiento de su carrera artística, Muna Pauls sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar el profundo significado detrás de su nuevo tatuaje.

Con una creciente comunidad de seguidores que siguen paso a paso su camino en la música, Muna Pauls volvió a abrir las puertas de su intimidad para compartir una decisión muy especial. La joven cantante sumó un nuevo diseño a su piel y despejó las dudas de sus fans al revelar el motivo que la llevó a realizárselo.

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls eligió un diseño minimalista en su antebrazo para rendirle un emotivo tributo a su perro Cinco, fallecido en 2021. Un gesto cargado de sensibilidad que llega en un momento complejo para la familia tras la reciente pérdida de otras queridas mascotas.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls mostró el pequeño número 5 grabado con una tipografía delicada en la parte interna de su antebrazo y acompañó la imagen con un mensaje revelador: “Para todos los que preguntan, me tatué un cinco por él; su nombre era Cinco”, escribió Muna junto a un emoji de corazón.

Un homenaje tras varios duelos familiares

La mascota, que acompañó a Muna durante gran parte de su infancia, falleció en agosto de 2021 dejando una huella imborrable en la artista. Por aquel entonces, la joven lo había despedido con palabras llenas de amor: “Gracias por tanto, compañero, guardián de mis secretos. Te amo, Cinco, volá alto”.

El nuevo grabado en la piel —que se suma a la frase “eterna primavera” que lleva en su otro brazo— cobra un valor simbólico aún más fuerte en este momento. Recientemente, la familia atravesó semanas de mucha tristeza tras sufrir la pérdida de Gaia, la perra con la que convivía junto a su madre, y de Groucho, la histórica mascota de su padre, Gastón Pauls.

La despedida a Gaia: “Gracias por ser tan buena amiga, gracias por nuestras caminatas. Te voy a extrañar siempre” , le dedicó Muna en sus redes.

El mensaje de Agustina Cherri: “Gaia de mi corazón, te voy a extrañar todos los días. Descansá vieja”, escribió la actriz al despedir a su compañera de años.

Con este delicado gesto, Muna Pauls eligió inmortalizar para siempre el amor por sus compañeros de cuatro patas, recibiendo miles de mensajes de cariño y empatía por parte de sus seguidores.