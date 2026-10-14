“Me convierto yo en la pirata”: el picante e inesperado cruce entre Edith Hermida y Wanda Nara en MasterChef Celebrity

La noche del martes en MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida regaló un verdadero duelo de conductoras. Durante la exigente prueba de la cinta transportadora, Edith Hermida encaró sin filtro a Wanda Nara para cobrarse una vieja crítica del pasado sobre Maxi López y Mauro Icardi.

La cocina de MasterChef Celebrity por El 9 Televida suele ser escenario de momentos tensos y divertidos, pero la emisión de este martes 13 de octubre sumó un mano a mano picante entre dos figuras históricas de la televisión argentina.

Aprovechando el recorrido de la cinta transportadora entre las estaciones de trabajo, la periodista y participante Edith Hermida no dudó en arrinconar a Wanda Nara cuando la conductora le preguntó si alguna vez había hablado mal de ella en los medios.

Camisetas, Maxi López y el fantasma del pasado

Lejos de achicarse, Hermida fue directo al hueso y le recordó un episodio mediático de hace más de una década: “A mí no me gustaba que les pusieras la camiseta de Mauro Icardi a los chicos de Maxi López”, lanzó la conductora de Bendita.

Defendiéndose de inmediato, Wanda argumentó: “Pero no era yo. ¿Qué querés que haga? Eran chiquitos y los chicos también deciden. Si te cuento todas las que me hizo Maxi… los nenes se deberían haber tatuado la camiseta”.

El cruce se refirió al polémico episodio de abril de 2014, cuando Icardi publicó fotos de Valentino, Constantino y Benedicto vestiditos con la camiseta de Newell’s, lo que desató el enojo público de Maxi López y el recordado desplante de no saludar a Icardi antes de un Inter-Sampdoria.

“A vos te gustan los piratongos”

Sin aflojar el ritmo de la conversación, Edith continuó picanteando sobre las parejas de la empresaria: “Y bueno, Maxi es medio piratongo. ¿Vos no te diste cuenta?”.

Entre risas, Wanda contraatacó: “Sí, me di cuenta, por eso lo dejé. Me di cuenta tarde, vos que sos periodista me tendrías que haber llamado así lo dejaba antes”.

Redoblando la apuesta, la panelista elaboró un perfil sin anestesia sobre los gustos sentimentales de la anfitriona: “A vos te gustan los piratongos”. La respuesta de la mediática no se hizo esperar y provocó las carcajadas de todo el estudio: “Y sí. Los aburridos no me gustan. Me gustan los piratongos, pero no me gusta que me pirateen. ¿Por qué después sabés qué pasa? Me convierto yo en la pirata y después me critican ustedes”, remató letal la conductora.

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