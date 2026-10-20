¡Máxima tensión en Bahar! Maral acorralará a Harun y lo acusará de jugar a dos bandas entre Bahar y Çağla

La apasionante trama de Bahar alcanzará momentos de altísimo dramatismo este martes 20 de octubre en la pantalla de El 9 Televida. En el nuevo episodio de la aclamada ficción turca, un cruce sin concesiones dentro del despacho del nuevo jefe médico dejará expuesta la encrucijada sentimental del protagonista.

Los pasillos del hospital se convertirán en el escenario de una batalla psicológica decisiva. Este martes, los televidentes de El 9 Televida serán testigos de un capítulo crucial donde las intenciones ocultas de los personajes comenzarán a salir a la luz. Maral irrumpirá en el despacho de Harun para desbaratar sus intenciones, acusándolo abiertamente de manipular la situación para quedar bien ante Bahar, quien se encuentra atrapado en un peligroso triángulo emocional con Çağla.

La calma se romperá definitivamente cuando Maral ingrese al despacho de Harun. El médico, superado por las tensiones recientes, la recibirá al límite y la responsabilizará de meterlo en un nuevo problema. Sin embargo, la joven no se dejará intimidar y responderá con firmeza, asegurando que él solo buscó quedar bien ante Bahar.

La pregunta que acorralará a Harun: ¿Bahar o Çağla?

Con tono sarcástico y mirándolo fijamente, Maral cuestionará la confusión sentimental que atormenta al jefe médico y lo arrastrará a una posición incómoda:

La acusación directa: Maral le sostendrá la mirada y se burlará de su indecisión al remarcar que vive atrapado entre las dos amigas: “Bahar o Çağla, Bahar o Çağla…” .

La defensa del médico: Pese a sus intentos por marcar un límite sosteniendo que sus asuntos privados no le incumben, Harun no logrará desarmar la postura de su interlocutora.

Las grabaciones del conflicto: Tras confirmar que él le entregó unos videos clave a Bahar, Maral le remará con dureza que hacer lo “correcto” no le garantizará ganarse el afecto de la protagonista, cuestionando sus verdaderas motivaciones.

Una dura advertencia sobre Uras

Hacia el final del encuentro, la discusión subirá aún más de tono. Harun intentará frenar los movimientos de Maral y le dejará una terminante advertencia para que evite encontrarse con Uras. Lejos de acatar la orden, la joven ratificará su postura desafiante argumentando que seguir lo “conveniente” no beneficia a nadie y resulta aburrido.

No te pierdas este impactante capítulo de Bahar este martes por la pantalla de El 9 Televida.